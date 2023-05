KAKO SU ZARATILE DALIJA I MARIJANA? Orešković tajnovita, ali otkrila plan za budućnost: Samo jedna stvar ‘ne dolazi u obzir’

Autor: Ivan Grandov

U medijskom vrtlogu političkih događanja, nova imena na liberalnoj političkoj sceni često isplivavaju samo kako bi brzo nestala u političkoj prošlosti. Iako je Hrvatska imala značajne liberalne filozofe i političare, liberalizam još nije uspio pronaći svoje mjesto na političkoj pozornici niti privući značajnu podršku birača u 2023. godini.

Jedna od značajnih alternativa je stranka Centar, čiji su glavni protagonisti bračni par Puljak. Nakon dvostruke pobjede protiv HDZ-a i drugih protukandidata u Splitu, Centar se uspio etablirati kao politička opcija, a Ivica Puljak postao je prepoznatljivo lice na naslovnicama novina. Ipak, dobro obaviješteni izvori unutar stranke opisuju da Marijana Puljak i dalje igra vodeću ulogu te se nijedna odluka ne može donijeti bez njezina odobrenja. Baš zbog takve dinamike, jedna od istaknutih članica platforme koja je sudjelovala u fuziji dviju stranaka unutar Centra – Dalija Orešković – odlučila se udaljiti od svojih najbližih suradnika.

‘Koalicija s Kolakušićem? Ne dolazi u obzir’

“Na Daliju u Centru više uopće ne računaju. Ona sve odluke donosi samostalno i bez ikakvih konzultacija s kolegama iz stranke. Ni od koga ne traži savjete i okružena je s nekoliko ljudi koji je tapšaju po ramenima. Čini mi se da je sve ovo iskoristila za samopromociju koju voli od početka, otkako su je mediji proglašavali heroinom borbe protiv korupcije dok je predsjedala Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa”, rekao nam je izvor iz Centra.





No, postavlja se pitanje, ako neće s Puljkovima, s kime će Orešković koalirati na idućim parlamentarnim izborima? Neki su ukazali na Mislava Kolakušića kao opciju, te su se počele širiti glasine o njihovom možebitnom partnerstvu. Ipak, za portal Dnevno Orešković je potvrdila kako je riječ o besmislicama.

“Ne dolazi u obzir. Žao mi je što ranije nisam otvorenije i jasnije govorila o tome što mislim o političkoj Agendi Mislava Kolakušića. Ona nije anti-koruptivna, niti je ikada bila. On se snažno reklamirao sa antikorupcijskom propagandom, čak je imao i udrugu koju je na taj način promovirao. Međutim, riječ je, po mojoj procjeni, o čistoj prijevari građana i birača”, rekla je Orešković.

Kako navodi, Kolakušić nije nikada niti bio antikorupcijski stručnjak, već sudac trgovačkog prava.

“U svom programu nije imao ništa što bi se moglo smatrati antikorupcijskom politikom, osim što je rekao da će za mjesec dana pohapsiti sve korumpirane političare. Onda napokon, kada se oglasio o nekim programskim idejama, to se svodilo na to da će Vlada imenovati i suce Ustavnog suda, kao i brojna druga tijela, pa bi se sve akumuliralo u rukama jedne osobe. To je za 180 stupnjeva suprotno od bilo kakve antikorupcijske politike, koja moć drži pod kontrolom, a ne da ju sabire u rukama jednog koji na taj način može postati il duce.

‘I dalje sam politička tajnica Centra’

Svoj odnos s Puljkovima nije htjela komentirati, no nije tajna da su se strasti u stranci Centar naglo ohladile kada je Marijana Puljak izjavila da “Daliju preferiraju mediji te prenose njezine redovite nastupe u kojima suvislo kritizira vladajuće, ali i oporbene kolege”. Marijanu, pak, mediji prenesu “samo ako objavi kako puni paprike”.

“Moja politička agenda je reustroj države u pravcu formiranja regija umjesto postojećih županija, kao i formiranje izbornih jedinica koje prate administrativne teritorijalne logičke sredine, kao i reforma pravosuđa. To je moj program i razlog zašto sam uopće ušla u politiku. I dalje sam formalno članica predsjedništva stranke Centar, kao i politička tajnica te stranke. Sada uopće ne razmišljam o izlasku na izbore. Da sam htjela biti na listama i ostvariti nekakve ciljeve, od početka bih drugačije nastupala”, rekla je Orešković.