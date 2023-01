KAKO SU SE DODIK I PLENKOVIĆ NAŠLI NA ISTOJ STRANI! Uložili skupa milijune eura u most koji ne vodi nigdje: Klupko interesa je presudilo

Most preko rijeke Save, u blizini Gradiške, u čiju je gradnju utrošeno 19,5 milijuna eura, dobio je nedavno uporabnu dozvolu.

No, unatoč tome, u promet neće biti pušten još barem godinu dana, što znači kako će više od godinu dana novi most voditi “iz ničega u ništa”.

S bosanske strane već je više godina sve spremno za njegovo korištenje, no s hrvatske strane ne postoji cesta koja bi most spojila s autocestom Zagreb – Lipovac, iako je s bosanske strane izgrađen i veliki međunarodni granični prijelaz te je autocesta iz smjera Banja Luke spojena s novim mostom.





Operacija ‘most za most’

Naime, problem je nastao još u vrijeme planiranja cijelog projekta jer se gradnja mosta i ceste nije planirala u isto vrijeme. Gradnja mosta počela je još 2019. godine i završila 2022., piše Jutarnji.

Međutim, taj novi most, koji je vrlo bitan za Milorada Dodika, jer predstavlja najkraći i najbrži izlaz Republike Srpske u Europsku uniju, za Hrvatsku je pak prilično nebitan. Unatoč tome, Hrvatska je financirala pola cijene mosta, od gotovo 20 milijuna eura. No, zašto smo to napravili?

Naime, zapravo se radi o Pelješkom mostu te iako su bošnjačke stranke u Parlamentu BiH pokrenule inicijativu o zaustavljanju radoma na Pelješkom mostu dok se ne riješi pitanje morske granice kod Neuma, službeni Zagreb je upravo Dodika vidio kao glavnog saveznika u onemogućavanju tužbe te je počela operacija “Most za most”.

Iako Miloradu Dodiku Pelješki most politički i geostrateški ne znači ništa, postao je gorljivi pristaša gradnje Pelješkog mosta, jer mu je važan novi most Gradiška preko rijeke Save.

Klupko interesa

Za bh. inicijativu važan je bio ishod glasanja u Domu naroda, u kojem bošnjačke stranke nemaju većinu, a hrvatski zastupnici uz pomoć Stranke nezavisnih demokrata Milorada Dodika, tadašnjeg predsjednika bh. entiteta Republike Srpske, mogli srušiti inicijativu i podržati gradnju mosta.

U tom klupku interesa Milorad Dodik i Hrvatska našli su se na istoj strani. Službeni Zagreb odlučio je Dodiku ponuditi brzu gradnju mosta Gradiška za podršku u gradnji Pelješkog mosta i blokiranju prijedloga o podizanju tužbe protiv Hrvatske u Predsjedništvu BiH. Dogovor je brzo sklopljen. Dodik je od hrvatskog ministra mora, prometa i infrastrukture dobio jamstvo da će Zagreb financirati gradnju pola mosta Gradiška i da će u najkraćem roku biti raspisan natječaj za izvođače radova, a Dodik je obećao podršku svoje stranke gradnji Pelješkog mosta u Parlamentu BiH i blokadu prijedloga tužbe u Predsjedništvu BiH, piše N1 u lipnju 2022.









Nakon što je u Domu naroda propala inicijativa za zaustavljanje radova na Pelješcu, članovi Predsjedništva BiH trebali su donijeti zaključak o podnošenju tužbe. U studenom 2018. godine formira se novo Predsjedništvo BiH u koje ulaze Željko Komšić, Šefik Džaferović i Milorad Dodik, a pet mjeseci kasnije u Sarajevu se održava sjednica Predsjedništva.

Ugovor u Zagrebu

Jedna od točaka dnevnog reda bio je prijedlog zaključka kojim se Hrvatska poziva da zaustavi gradnju Pelješkog mosta te da se razgovorom riješe sva otvorena pitanja. U suprotnome, BiH će pokrenuti postupak mirenja, a bude li to potrebno, pokrenut će postupak pred Međunarodnim sudom za pravo mora. Zaključak mora biti jednoglasno usvojen. Za njega su glasali članovi Predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović, a Milorad Dodik bio je protiv te se pozvao na pitanje vitalnog nacionalnog interesa.

Istog tog dana kada je Dodik u Sarajevu branio Pelješki most kao vitalni interes srpskog naroda, u Zagrebu je svečano potpisan ugovor s izvođačima radova za gradnju mosta Gradiška.









Dodik je od Narodne skupštine Republike Srpske zatražio da dvotrećinskom većinom podrži njegov stav čime odluka Predsjedništva automatski postaje nevažeća. Skupština je to podržala i time je spriječena posljednja mogućnost Bosne i Hercegovine da pravnim putem zaustavi gradnju Pelješkog mosta.