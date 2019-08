Kako su Miroslav Šeparović i Ivan Turudić izvukli Granića iz Remetinca!

Autor: 7 Dnevno

Mate Granić, još uvijek posebni savjetnik za vanjsku politiku predsjednice RH Kolinde Grabara Kitarović, nakon niza afera o kojima su pisali brojni mediji u proteklih dvadesetak i više godina, uspio je iz svake od njih izaći gotovo neokrznut i nastaviti sa svojim lobističkim poslovima, koji mu baš i nisu išli od ruke.

Da je tome tako potvrđuje i neslavan kraj njegove tvrtke ‘Magra’ koja je u travnju 2016. godine otišla u stečaj zbog duga od gotovo milijun eura. Granić je ‘Magru’ osnovao u travnju 2004. kao konzultantsku tvrtku kojoj su predmet poslovanja, između ostaloga, nekretnine, savjetovanje u poslovanju i upravljanju te promidžba, odnosno reklamiranje i propaganda.Trgovački sud u Zagrebu zaprimio je prijedlog Fine za pokretanje stečajnog postupka nad Magrom d.d., savjetničkom tvrtkom Mate Granića. Razlog tome bile su neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 618 dana i u ukupnom iznosu od čak 7,31 milijuna kuna!!!

U prijedlogu Fine navodi se i da prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje tvrtka Magra d.d. ima jednog zaposlenog te otvorene račune i oročen novac u dvije komercijalne banke. Ističe se i da, osim navedenog, Financijska agencija nema druge podatke o imovini Granićeve tvrtke.

Inače, Granić je ‘Magru’ osnovao u travnju 2004. kao konzultantsku tvrtku kojoj su predmet poslovanja, između ostaloga, nekretnine, savjetovanje u poslovanju i upravljanju te promidžba, odnosno reklamiranje i propaganda. Mjesec dana nakon osnivanja tvrtke, protiv Granića i direktora ‘Končara’ Darinka Bage Uskok je pokrenuo istragu zbog navodnog primanja mita u otkupu dionica ‘Končar trgovine’. Prilikom Uskokova tajnog snimanja razgovora Mate Granić je navodno izgovorio „pola tebi, pola meni, pola Bagi“ – rečenicu koja je, postala simbol političke korupcije u Hrvatskoj.

Granićeva ‘Noćna mora’ u Remetincu

Granić je u dva snimljena razgovora za šetnje s Delongom po Mirogoju, s njim dogovarao isplatu provizije od 450 tisuća kuna ili oko 60.000 eura, te mu je davao na znanje da govori i u ime Bage. Bago nije uhvaćen u kompromitirajućim okolnostima, akcija je ‘provaljena’, a Granić je promijenio priču. Vrhovni sud je odbivši istragu obrazložio kako je „i ona početna nesigurna vjerojatnost“ kod prvih razgovora osumnjičenog Granića i pouzdanika Delonge o dogovornom postupanju Granića i Bage “u stvari potpuno neprovjerljiva”. To je bio debakl tadašnjeg šefa USKOK-a Željka Žganjera. Granić, iako uhićen, nakon vikenda nije ostao u pritvoru nego u bolnici Rebro zbog opasnosti od srčanog udara. Ipak, cijelo vrijeme boravka u bolnici uz sebe je imao uključeni mobitel.

Iako su neki mediji pisali drugačije, Graniću je neposrednu informaciju o mjerama prisluškivanja prenio Mirko Ljubičić Šveps, bivši obavještajac i bivši predsjednik zagrebačke HVIDRA-e te zaposlenik Zagrebačkog holdinga, a sve je to objavio 2017. godine portal Direktno.hr. Nakon nekoliko dana provedenih u zatvoru u Remetincu Županijski sud u Zagrebu nije pokrenuo istragu protiv Granića i Bage, a tu je odluku kasnije potvrdio i Vrhovni sud.

Naime,Vrhovni sud je odbacio prijavu i to je bio veliki neuspjeh tadašnjeg ravnatelja USKOK-a Željka Žganjera, kojemu su se zamjerili otvoreni javni nastupi tijekom istrage protiv Mate Granića. Podsjetimo, tadašnji ravnatelj Uskoka Željko Žganjer bio je gost u kultnoj emisiji Željka Malnara ‘Noćna mora’ na tadašnjoj OTV televiziji, u kojoj je na provokativna pitanja Željka Malnara o Granićevu uhićenju prilično opušteno odgovarao. Tu noć u emisiju su se javljali uživo i brojni gledatelji, koji su ogorčeni napadali Matu Granića, neki su ga i do neukusa vrijeđali, a sve to sa svojim zatvorskim cimerima u svojoj ćeliji pratio je bivši ministar vanjskih poslova Mate Granić. I upravo je gledajući tu ‘Noćnu moru’ Graniću navodno pozlilo pa je zbog straha od srčanog udara bilo predloženo da se iz remetinečkih odaja prebaci u bolnicu Rebro.

Pančić mu dao nadnaravne moći

Veliku zaslugu, pisali su mediji, za spašavanje od pritvora ima i tadašnji Granićev odvjetnik Miroslav Šeparović, sadašnji predsjednik Ustavnog suda, kao i sudac Županijskog suda Ivan Turudić. Oni su, nagađalo se, omogućili Graniću da ide u bolnicu na liječenje srca umjesto da ostane u pritvoru.

Granića se vezuje i uz neke druge afere, poput Hypo Alpe-Adria banke i West Gatea koje su pomalo zaboravljene i pale su na neki način u zaborav. U slučaju Hypo banke, koja je tada bila u vlasništvu njemačkog Bayerische Landesbanka, Granić je naplatio proviziju, ovisno o tumačenju, od 200 tisuća do 600 tisuća eura kako bi Savjet Hrvatske narodne banke odnosno guverner Željko Rohatinski promijenio odluku i dopustio BLB-u preuzimanje Hypo banke u Hrvatskoj. Podsjetimo, Granićeva supruga Jadranka zaposlena je u HNB-u. Inače, Mate Granić, prošao je sve i svašta u potrazi za lagodnim životom, bogatstvom i političkom slavom, koju na njegovu veliku žalost do sada nije ostvario. Sebe je cijenio iznad svega i bez obzira na sve lobističke akrobacije bez legitimacije, kako bi rekao legendarni Ćiro Blažević, sirenski zov politike uvijek ga je progonio. Tako je krajem 2005. objavio neku vrst svoje autobiografije, nazvane ‘Vanjski poslovi- iza kulisa politike’, u kojoj je rezimirao svoj životni i profesionalni put od Baške vode do Banskih dvora, uključujući i dane provedene u istražnom zatvoru. Bio je to Granićev pokušaj skretanja pozornosti na vlastiti lik i pregnantno političko djelo, bez sumnje s vjerom da bi se tkogod relevantan u nacionalnoj politici mogao sjetiti kako takav potencijal i iskustvo treba iskoristiti. No, to se nije dogodilo.

Mada mu je svojevremeno bivši SDP-ov ministar branitelja Ivica Pančić pripisao gotovo nadnaravne sposobnosti kada je za propast hrvatske ljevice optužio ovog ražalovanog HDZ-ova prvotimca. Jer da je, navodno, upravo on – Granić, nakon Tuđmanove smrti, zdvojnog Tuđmanova idolopoklonika Zorana Milanovića, koji je tada svoje znanje i vještine velikodušno stavio na dispoziciju režimu Franje Tuđmana predanim radom u Ministarstvu vanjskih poslova, sugerirao da se upiše u SDP. Sve ostalo je povijest, koja bi se, drži Pančić, mogla ponoviti i HDZ-u, bude li se predsjednica oslanjala na Granićeve savjetodavne usluge i kombinirala ih sa svojim izvornim sposobnostima…

No ta je teza o terminatoru Graniću koji politički spletkari pod stolom doista nategnuta i više plod osobnog Pančićevog animoziteta prema bivšem šefu Partije ( Z.M. ), nego što je utemeljena na bilo kakvim racionalnim tvrdnjama.