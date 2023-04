‘KAKO STE UOPĆE DOŠLI?’ Valdec završio na hitnoj u zadnji čas, doktor se ‘prekrižio’ kad ga je vidio: ‘Ne mogu se javiti na telefon, ovakvo nešto još nisam doživio’

Autor: Robert Valdec/7dnevno

Preskačući natrag preko željezne zavjese, ovaj sam put opako zapeo o bodljikavu žicu, i to do mjere da sam zamalo ostao visjeti na njoj!

A započelo je gotovo pa idilično. Pakiranje, opraštanje – moj pacijent – mačak kojeg sam uspješno izliječio od psihičkih tegoba čak je želio sa mnom, ukrcavanje u taksi koji vozi – moj čovjek! 40-ak minuta vožnje do Međunarodne zračne luke u Moskvi prošlo je u trenu – ispričasmo se kao dva brata rođena!

“Tu po Moskvi petljaš sa svojim ‘broken russian’, nemoj mi reći da si s taksistom cijelim putem razgovarao?”, zezala je ženica kada sam joj javio da idem prema ulazu.





“Naravno da jesam, to je čovjek koji govori ruski kako Bog zapovijeda – sve smo si ispričali”, kažem, pa nabrajam:

“Armenac, rođen u Bakuu u Azerbajdžanu, ali protjerani su dok je bio dijete i nikada se više nije vratio, sad taksira u Moskvi, no živio je dosta godina u Tuli, oženjen, troje djece”, biflam. Ova ne vjeruje.

“Vas, prave Ruse, kad počnete blebetati ne razumijem gotovo ništa. No ovaj moj novi frend, Armenac, govori čisti ruski. Kužimo se kao da smo odrasli skupa…”

Sigurnosni razlozi

To mi je i inače pravilo – s Izraelcem na engleskom razgovaram kao svoj sa svojim – i ja njega razumijem sve, a i on mene. No ako naletim na Engleza iz Engleske, razumijem tek svaku drugu, treću riječ s onim njihovim odurnim naglaskom. Slično mi je i s Francuzima – s legionarima razgovaram francuski kao da smo ovce pasli skupa, no uđem u redakciju nekih pariških novina i muku mučim da razlučim nešto od onog njihova prenemaganja.

No dobro, iako sam zbog sigurnosnih razloga koji su u Rusiji podignuti na najvišu razinu u zračnu luku morao doći čak četiri sata ranije, začudo, sve formalnosti sam obavio za nepunih pola sata – od čekiranja prtljage, kontrole putovnica, carine, policije, čak dva security-checka… I ubrzo bio u blizini vrata s kojih se ukrcavalo u zrakoplov za Istanbul – moju sljedeću postaju. A ostalo mi je još barem dva, dva i pol sata do ukrcaja. I, kako se meni obično događaju čudnovate stvari, naletim – na frenda! Francuza, poznatog francuskog intelektualca disidenta, blogera, novinara…, koji je putovao kući u Švicarsku (gdje živi u egzilu) s dvotjednog boravka u Moskvi, gdje je održavao neka predavanja. Grljenje, prepričavanje, prisjećanje…, a kako nam je ostalo u džepovima i rubalja, skočismo do duty free shopa, da zalijemo nenadani susret.

Samog ukrcavanja se ni on, a ni ja, više nismo baš sjećali najbolje, a kako sam petljao sa smartphoneom, zamolio sam ljubaznu, ljupku stjuardesu, da javi mojoj ženici kako je sve u redu. Jer smo Alain i ja imali još toliko toga ispričati jedan drugomu. Uglavnom, draga mi je prepričala razgovor kasnije u Istanbulu, kojih osam sati poslije:









“‘Halo! Vi ste sigurno Daša?’, mladenački ženski glas s tvog broja. Ja zaprepašteno i uplašeno: ‘Da, ja sam Daša, što se zaboga dogodilo? Tko ste vi?!’

‘Ja sam Svetlana, stjuardesa Aeroflota. Vaš mi je suprug dao svoj telefon i zamolio me da se javim. Dobro je. Ukrcao se. Samo je… ovaj… malo umoran… Ali ne brinite se, sve je pod kontrolom’, zacvrkutala je dok se u pozadini čuo duet vas dvojice idiota koji na francuskom tulite ‘Non, rien de rien, Non, je ne regrette rien!’. I glas iz zvučnika: ‘Molimo vas da vežete pojaseve. Aeroflot vam želi ugodan let!”

Usputna epizoda

Uglavnom, prilično dug put do Istanbula prošao nam je začuđujuće brzo. On je imao vezani let za dalje, a ja sam morao van, preko granice, pokupiti svoj kofer pa čekati barem četiri sata do novog čekiranja za Beograd.









Izraz “Puši kao Turčin” ne vrijedi. Nigdje prostorije za pušače, tečaj lire za euro oduran, a jedino mjesto gdje se može zapaliti otvorena je terasa puna supatnika koji, dršćući na minus 2, vuku svoje dimove. I tako četiri sata. A toplu jaknu i vunenu kapu ostavio sam, budala, u Moskvi.

Napokon, novo predavanje kofera, opet sigurnosni pregledi, skidanje remena, cipela… I još mi je ostalo barem tri i pol sata čekanja za ukrcaj pa sam odlučio investirati pet eura u kavu da se razbudim malo do leta u zoru za Beograd. Tu sjedam za stol za kojim su dvojica momaka od 25–30 godina. Oni drmaju po votki, razgovaraju prijateljski, pokazuju jedan drugom fotografije iz novčanika… Govore ruski pa i mene ukuljučuju u razgovor. Idu, kažu, i oni za Beograd. Raspituju se kako je ondje, objašnjavaju smeteno kako idu na tjedan dana odmora, pitaju gdje bi mogli na skijanje… Shvaćam da me muljaju, no što me košta da prihvatim igru, nisam policajac isljednik.

I tek nakon ukrcaja, dok na ulazu pokazujemo boarding karte i putovnice, vidim da jedan ima rusku, a drugi ukrajinsku putovnicu! Slučajno nas smještaju u isti red, onaj kod izlaza za slučaj opasnosti.

“Dečki, ja sam Hrvat, u Beogradu sam samo u tranzitu. No dajte mi objasnite, kamo idete na skijanje u ožujku u Srbiji?”, pitam smiješeći se.

“Ma, ne idemo na skijanje, ostat ćemo tri mjeseca, koliko možemo, pa opet za Tursku i onda opet natrag. Dok ovo ne završi. Ako ikada završi…”, pokunjeno priznaju.

Dva momka, zapravo, skupa bježe iz svojih zemalja u strahu od mobilizacije i rata. Usputna epizoda koju sigurno neću pročitati ni u jednom srednjostrujaškom mediju, bez obzira odakle je.

Probadaju bajunetama

Slijećemo napokon i u Beograd, tu imam tek sat, dva do leta za Zagreb – doma!

I napokon – Zračna luka “Dr. Franjo Tuđman”! Pola policajaca na ulazu poznajem iz viđenja, pozdravljamo se srdačno…

Još mi samo slijedi čekanje prijatelja koji će me pokupiti i odvesti doma. No već tu počinje kašalj, šmrcanje…

“Prehladio sam se na onoj prokletoj terasi u Istanbulu”, zaključujem. A i tu je minus 1, ja bez debele jakne i kape drhtim vani na platformi čekajući prijatelja. Koji napokon stiže…

Vožnja do doma, nisam se ni raspakirao, već od umora skljokao u krevet. Drugi dan, uz šmrcanje i kašalj shvaćam da više ne mogu normalno ni govoriti! A moram odjuriti poplaćati nakupljene račune. Obavljam jedva i to, pa opet natrag u kuću koja se još nije ugrijala. Treći dan ne da ne mogu normalno, nego više nikako govoriti. Kašalj guši, kosti bole, svaki mišić rastura…

Viroza, gripa…, razmišljam.

Možda sam putem i koronu popušio? Ali, što sad? Da s koronom odem u prepunu čekaonicu lokalne bolnice i zarazim sve ostale? Ili da me, sada kad sam napokon došao doma, strpaju u bolnicu, razmatram mogućnosti. I zaključujem da je ipak to samo jača gripa, umor od puta, promjena klime… Odlučujem se na brzinu u trgovini opskrbiti čajevima, medom, vitaminima, u ljekarni uzeti one neke praške… Proći će za dan, dva. Nije.

Bijah u životu bolestan. Ne nešto radikalno, smrtonosno…, bijah i ozljeđivan, ranjavan, lomljen… No ovakvo nešto još nisam doživio. Ne mogu se javiti na telefon jer se gušim od kašlja, pluća kao da mi probadaju bajunetama, bez pridržavanja za zidove ne mogu do toaleta jer se bojim da ću se srušiti… I tvrdoglavo se liječim medom i limunom. Još mi je samo nedostajao Pernar s C vitaminom. Ali on je u Zambiji, čini mi se.

Obostrana upala

Sve dok nije eskaliralo do te mjere da sam se prije desetak dana, u praskozorje, ni sam ne znam kako, uspio autom dovesti u bolnicu, na Hitnu pomoć. Sve je proteklo kao u snu – pretrage, snimanja, vađenja krvi, EKG…

“Imate tešku, obostranu upalu pluća. Kako ste uopće došli u bolnicu? I da ste čekali još dan, dva, ne biste trebali ni dolaziti”, glasila je dijagnoza.

Uglavnom – konjske doze dviju vrsta antibiotika, litre probiotika, mirovanje, spavanje, stroga zabrana kretanja – hodanja…

I nakon nekoliko dana uspio sam izgovoriti tri riječi u kontinuitetu bez napada kašlja, bolovi su postajali podnošljiviji iako još uz analgetike. Čak sam uspio napisati pokoju jednostavnu proširenu rečenicu bez 20 tipfelera, a da je imala smisla.

Ostala su mi sada još tri dana antibiotika, sada sam već na jačoj ishrani, mogu čak prehodati pedesetak metara!

Ali svakoga dana, u svakom pogledu, sve više napredujem!