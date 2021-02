KAKO SE PONAŠAO KOLOPER U SUDNICI PRIJE UBOJSTVA? Sutkinja otkrila detalje: ‘Radojka Danek nije dala imovinu u bescjenje’!

Autor: V.K

Sutkinja Trgovačkog suda u Zadru, Ardena Bajlo koja je vodila stečaj tvrtke Branka Kolopera rekla je kako na ročištu u srijedu, održanom netom prije krvavog pohoda, ništa nije upućivalo na strahotu koja se dogodila u subotu.

“Nisam nikad vidjela da bi se netko tako dobro slagao u sudnici kao Koloper i stečajna upraviteljica Danek. Nešto se moralo dogoditi između srijede i subote”, rekla je sutkinja za Slobodnu Dalmaciju napomenuvši kako nije došao uzrujan na ročište kako se navodilo.

Inače, Koloper se otpočetka protivio stečaju jer je njegova imovina bila daleko veća od dugova, ali sutkinja je ispričala kako je Koloper bio u vezi svega razuman, kao što je i inače bio.

Što se tiče optužbi da je ubijena Radojka Danek dala imovinu u bescjenje, sutkinja kaže kako to nije točno.

“Nije ona dala pokretnine u bescjenje, kako se navodi. To je potpuno krivo i protuzakonito. Ona je predložila kupca za pokretnine, Koloperu je bilo malo, a konačnu odluku donijela je skupština vjerovnika. Ne može ona sama donijeti odluku bez skupštine vjerovnika jer bi to bilo protuzakonito. I to je kazneno djelo”, rekla je Bajlo.

Podsjetimo, Koloper je u proizvodnoj hali koja je bila predmet rasprave ubio stečajnu upraviteljicu Radojku Danek (61), njezina supruga Marija (62) i Tonija Šparadu (42) kojem je prodana Koloperova hala čijom su se prodajom trebali podmiriti svi dugovi. Hala je prodana na dražbi i taj novac nije uspio pokriti dugove zbog čega se na ročištu razgovaralo o prodaji pokretnina. Tedija Slamića (47) likvidirao je u Mercedesu kraj njegovog supermarketa. Nakon toga je presudio sam sebi.