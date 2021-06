KAKO SE OSOKOLIO! Aladrović vratio Milanoviću: Neka javnost procijeni hoće li me doživljavati kao pudlicu, nekog malo većeg psa ili lava

Autor: Mia Peretić

Ministar Josip Aladrović u srijedu je u Lisinskom, nakon dodjele nagrade udomiteljima za uspjehe u promicanju udomiteljstva, odgovorio je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji je danas premijeru Andreju Plenkoviću poručio: ‘Šalji brate malo lavove na mene, a ne samo pudlice’.

Aladrović je rekao neka javnost procijeni o tome kako će ga se doživljavati, kao pudlicu, nekog malo većeg psa ili lava.

Ministar Aladrović komentirao je i tvrtke koje su zbog mjera zatvaranja prošle godine tri mjeseca primale pomoć za poslovanje od Vlade, a sada se žale da njihovi radnici ne mogu dobiti povrat poreza. Aladrović je rekao da nije ušao u strukturu toga koje tvrtke imaju problema, no rekao je da je siguran da će se i taj problem na neki način riješiti.

Podsjetimo, Milanović je danas komentirao premijera koji već danima ne daje izjave za medije.

“To je ljudsko pravo, da šuti, no to ima političke posljedice. Ne vidim ovdje strategiju. Dokle god šuti meni je život ljepši. Bio sam u Bruxellesu, bavio sam se stvarima kojima sam se morao baviti. Vidim da na mene šalje svoje suradnike. Šalji, brate, bar lavove, a ne pudlice s protezama. Bolje da šuti jer ću se ja imati više vremena baviti poslom. To je tako providna dječačka taktika, što on više šuti, ja ću se baviti stvarima koje su u opisu mog radnog mjesta kao kada vodim delegaciju u NATO-u, da radim sve jer ministar ne radi svoj posao”, rekao je Milanović.