KAKO SE NADZIRU GRAĐANI EUROPE? Netko nas špijunira: Sablasni softver prati naše korake i prisluškuje, spominju se velika imena

Autor: Dnevno.hr

Ovog je tjedna u Europskom parlamentu na dnevnom redu bio izvještaj o temi koja polazi ispod radara, a tiče se građana Europske unije kojih ima prek 600 milijuna.

Povučena je paralela s dramom oko preuzimanja društvene mreže Twitter od strane Elona Muska.

“Kada je Elon Musk kupio Twitter, europski povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton je odmah upozorio američku kompaniju da se mora držati pravila „natjecanja“ koja vrijede u Europskoj uniji. A kad se radi o zloporabi špijunskog softvera od strane europskih vlada, to gotovo da nikoga ne zanima u europskim institucijama u Bruxellesu”, kritizirala je europska izvjestiteljica takozvanog Pega odbora Europskog parlamenta, nizozemska EU-zastupnica Sophie in ‘t Veld.





Pritom se, tvrdi ova zastupnica, radi o ozbiljnoj prijetnji demokratskim pravima kada europske vlade pod krinkom brige oko nacionalne sigurnosti nekontrolirano koriste Pegasus i slične softvere, te špijuniraju vladine kritičare, novinare ili oporbenjake.

Europska afera

“Zloporaba je sveeuropska afera”, stoji u spomenutom međuizvještaju istražnog odbora koji je prezentirala Sophie in ‘t Veld. “Zemlje članice su koristile softver za nadzor protiv svojih građana u političke svrhe, odnosno kako bi zataškale korupciju i kriminalne aktivnosti.“ Pritom, kako je dodala, nijedna nacionalna institucija nije bila spremna dati konkretne informacije Europskom parlamentu, te se komisija u svom radu morala osloniti na javno dostupne podatke.

Odbor je uvjeren da je uspio skupiti znatnu količinu činjenica: „Ako se puzzle sastoji od 1000 dijelova, mi u rukama imamo 900 komada”, kaže Sophie in ‘t Veld. Može se poći od toga da su sve zemlje članice EU-a kupile špijunski softver i da neke na trgovini s njim dobro zarađuju, dodaje nizozemska zastupnica u parlamentu EU-a. “Cipar i Bugarska su izvozni centri, Irska organizira porezne aranžmane. A Luksemburg je financijsko središte za mnoge aktere među proizvođačima.“ Takozvani Wiretapper’s Ball, godišnji sastanak aktera iz te industrije, održava se u Pragu umjesto na Malti i na glasu je kao omiljeno okupljalište glavnih protagonista, dodaje ona.

Najpoznatiji primjer je izraelska kompanija NSO, koja proizvodi špijunski softver Pegasus – koji je nedavno u Grčkoj prouzročio veliki politički skandal, piše Deutsche Welle. To poduzeće ima predstavništva na Cipru i u Bugarskoj, a financijske transakcije obavlja preko Luksemburga. NSO profitira od unutarnjeg tržišta EU-a i slobode kretanja unutar Europske unije. Prodaja softvera je svjesno organizirana na netransparentan način, a financijska konstrukcija je kompleksna, stoji u izvještaju predočenom u Bruxellesu: „posao cvjeta, on je unosan.“

Tko je sve žrtva?

Najpoznatija žrtva špijunaže oporbenih političara i novinara u Grčkoj svakako je šef socijaldemokratske stranke Pasok i europski zastupnik Nikos Androulakis. Njegov mobilni telefon je bio „inficiran“ softverom za nadzor Predator.

Nikos Marantzidis, medijski stručnjak na Sveučilištu u Solunu, smatra da je šef vlade itekako odgovoran iako on to opovrgava: „Najprije je on rekao da je sve u skladu sa zakonom, a sad kaže da će riješiti probleme s Pegasusom i Predatorom. Nemoguće je vjerovati svemu onome što on kaže“, tvrdi Marantzidis. I dodaje kako je najgore da je zbog te afere duboko potreseno povjerenje Grka u demokraciju u njihovoj zemlji: „Mnogi su šokirani zato što opet ulazimo u autoritarnu fazu.“ U međuvremenu grčka vlada najavljuje kako želi zabraniti prodaju špijunskog softvera.









Izvještaj Europskog parlamenta se opširno bavi i postupcima vlada u Budimpešti i Varšavi. Mađarska je, kako se tvrdi, jedna od prvih zemalja EU-a koje su bile umiješane u skandal oko nadzora. Po navodima organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, u toj zemlji je nadzirano više od 300 političkih aktivista, novinara, odvjetnika i drugih osoba. „Korištenje Pegasusa se čini kao dio strategije kalkuliranog strateškog uništavanja slobode medija i mišljenja od strane (mađarske) vlade“, stoji u izvještaju.

Iznimno opasno

Informatički stručnjak Marko Rakar komentirao je ljetos objavljenu informaciju da je izraelska tvrtka NSO Group špijunirala aktiviste, novinare i oporbene čelnike u svijetu softerskim programom.

“To je iznimno invazivan software. Napada podjednako i Apple i Android iako su sad većinom na udaru bili uređaji Applea. Funkcionira tako da dobijete zero klik poruku, poruka koja sama sebe izvršava bez utjecaja korisnika”, objasnio je Marko Rakar i dodao da poruku ne treba niti otvarati ili kliknuti neki link da bi nastala šteta:









“Nije poznata mogućnost obrane. Ne znamo koje sve metode koristi za infiltraciju mobilnog telefona. On se po potrebi može deinstalirati i skroz ukloniti s telefona i onda se sam vratiti.”

Takav software može pratiti komunikaciju na bilo kojoj platformi, pratiti u prostoru koristeći geolokaciju, pa i prisluškivati i kad se uređaj ne koristi. “Pegaz preuzme kontrolu nad mobilnim uređajem i sve što je na njemu je predmet kopiranja”, pojašnjava Rakar.

Izraelska kompanija tvrdi da ovaj software ne može kupiti bilo tko i da nije dostupan svima, no Rakar ističe da dokazi ukazuju da bilo tko može biti meta:

“Tako oni kažu, no dokazi koje smo prikupili u proteklom periodu od 2016. do danas, ukazuju da doslovce bilo tko može biti meta. Na listi su političari, novinari, aktivisti, na popisu je nekoliko osoba povezanih s ubijenim Khashoggijem u Turskoj.”

U svakom slučaju, treba biti na oprezu.