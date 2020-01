KAKO SE NA ISPITIVANJU BRANIO LEON LUČIĆ: ‘Andrija nema veze s čitavom pričom. Meni je sve namješteno’

Autor: Dnevno

“Želim jedino reći da Andrije Vrhovca nema u čitavoj priči. On nema veze s tim. To je bilo namješteno prepoznavanje”, uzrujano je na ispitivanju na karlovačkom tužiteljstvu rekao bivši policajac i glumac u hrvatskoj TV seriji “Krim Tim 2”, Leon Lučić.

No kako se neslužbeno saznaje na ispitivanju je zašutio, a jedino što je izgovorio, osim onoga da se ne smatra krivim, bilo je da njegov prijatelj, aktivni pripadnik ATJ Lučko, Vrhovac, nema ništa s iznudom.

Slično je nekoliko dana ranije na ispitivanju u istoj zgradi izrekao i sam Vrhovac, rekavši kako ne poznaje niti bivšega MMA borca, Marka Šintića (38), niti zaprešićkoga poduzetnika Marija D. (48) te da ni oni njega ne poznaju, pa ga nisu mogli niti prepoznati, piše Jutarnji.list

Trećeokrivljeni, bivši vojnik Darko Purgar (50), pak na svim ispitivanjima se branio šutnjom ne želeći reći niti riječ. No na policiji je, prilikom prepoznavanja glasa, pokušao izvesti “diverziju”. U dva navrata je, prije nego što je prepoznavanje glasa krenulo, počeo tražiti da ide na WC, a kako bi Šintić i Mario D. čuli njegov glas, a što bi ih trebalo diskreditirati kod daljnjega prepoznavanja.

Prepoznavanje glasa je obavljano jer su Purgar i Vrhovac, prema inkriminacijama, bili osobe koje su zvale Marija D. na mobitel iznuđujući od njega 100.000 eura. Međutim, prepoznavanje je ipak obavljeno te je najmanje jedna od žrtava prepoznala Purgarov glas.

Premda trojica osumnjičenika poriču djelo, i Državno odvjetništvo, ali i sudac istrage karlovačkoga Županijskoga suda zasad smatraju da iz provedenih dokaza proizlazi osnovana sumnja da su počinili djelo – određen im je svima istražni zatvor. Dokazi protiv Lučića su najčvršći, jer je naime, isprebijan zatečen na mjestu događaja, gdje ga je savladao MMA borac Šintić, koji je u tučnjavi i sam teško ozlijeđen.

Dokazi, pak, protiv ostale dvojice, Vrhovca i Purgara su nešto slabiji. Naime, Vrhovca su Šintić i Mario D. prepoznali kao drugoga napadača, međutim, i on i Lučić tvrde da Vrhovac nije bio na mjestu događaja.Dan prije nego što je uhićen, Vrhovac se pred zapovjednicima ATJ Lučko pravdao tvrdeći kako je po Lučića krenuo automobilom jer mu je Lučić rekao da mu se pokvario auto, no da ga nije uspio pronaći pa se odvezao do naplatnih kućica u Karlovcu gdje se okrenuo pa vratio u bazu ATJ Lučko. Policija je, pak, u dosadašnjem tijeku istrage skinula nadzorne kamere s A1 gdje se vidi da je Vrhovac u 11.26 ušao na A1 kod Lučkoga da bi pola sata kasnije u 12.03 izašao s naplatnih kućica u Jastrebarskom, a što se ne poklapa s Vrhovčevom pričom.

Što se, pak, tiče Purgara, koji je posljednji uhićen, dokazi oko njega su najtanji te se zapravo radi samo o prepoznavanju njegova glasa sa strane žrtava iznude. Prema jednome izvoru i Šintić i Mario D. su prepoznali Purgarov glas, a prema drugom Šintić ga nije prepoznao. Osim toga, policija je izvadila i bazne stanice Purgarova mobitela, prema kojima ispada da se Purgarov mobitel nalazio u blizini mobitela s kojega je zvan Mario D.

No, ono što se zasad čini nelogičnim u čitavoj priči jest činjenica da se i Vrhovca i Purgara zapravo tereti za iste radnje, odnosno da su zvali Marija D. na telefon. Hoće li se u daljnjem postupku razjasniti je li Marija D. zvalo više osoba ili će se tužiteljstvo ipak odlučiti za jednoga od okrivljenika, tek će se vidjeti.