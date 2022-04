‘KAKO PUPOVAC UHLJEBLJUJE U VLADU’? Analitičar ogolio manevar imenovanja na visoke funkcije: ‘Hrvatska je paralizirana zbog ljudi kao što je Pupovac’

Autor: Dnevno.hr

U utorak je u javnost procurila informacija da bi zamjena za potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića trebala biti Anja Šimpraga.

Izazvalo je to dosta veliku buru, a na Facebook-u se oglasio i politički analitičar i komentator Tomislav Stipić.

Njegov status prenosimo u cijelosti:

“Kako Pupovac uhljebljuje u Vladu?

Anja Šimpraga došla je u Sabor kao zamjena Borisu Miloševiću koji je postao potpredsjednik Vlade. Do tada je bila dožupanica iz manjinske kvote u Šibensko – kninskoj županiji, no zbog nespojivosti funkcije morala je dati ostavku. Naravno, svi su mislili kako sveti i pošteni Boris Milošević neće završiti pod istragom pa će Anja Šimpraga odsjediti u Saboru do kraja mandata.

Vraća se kod mentora

E, sad kad Boris odlazi iz Vlade, vratit će se u Sabor kod mentora Milorada. A Miloradu žao Anje, pa ju mora negdje smjestiti. Prije se uhljebljivalo u nadzorne odbore i upravna vijeća, ali sada se uhljebljuje u Plenkovićevu Vladu. Neće Milorad bilo koga. Profesorica Vasiljević bi ipak bila neovisna. A Anja bi ostala bez kruha. To je razina kadroviranja u Plenković-Pupovčevoj Vladi.

NB: Nije Anja Šimpraga ovdje ništa kriva, ona je samo oruđe u rukama čovjeka koji moralizira cijeloj Hrvatskoj u nizu pitanja, a kadrovira gdje god stigne. Čak stigne uređivati i politiku HRT-a.

Hrvatska je paralizirana zbog ljudi kao što je Pupovac”, napisao je Stipić.

Podsjećamo, premijer Andrej Plenković za petak je najavio da će u Sabor na izglasavanje ići tri nova ministra čime bi trebala završiti saga o rekonstrukciji Vlade pogođene aferama i sumnjama za korupciju nekoliko ministara.

Osim ministarskih fotelja, zanimljiva je i ona potpredsjednika Vlade koji će, također zbog optužbi za korupciju, napustiti Boris Milošević.