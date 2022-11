KAKO PREŽIVJETI ZIMU U UKRAJINI? Hrvatska veleposlanica: ‘Imamo četiri redukcije dnevno po tri sata, no Ukrajinci se žele oduprijeti dostojanstveno’

Autor: M.P.

Ukrajinci se pripremaju za ono što se očekuje da će biti najteža zima u povijesti zemlje.

Naime, stiže hladnoća, a s njom i noćna mora za milijune koji se suočavaju s njom bez struje, vode i grijanja.

Ukrajinske vlasti upozorile su građane da ne idu u šumu bez konzultacija s vojskom, jer su ruske trupe za sobom mogle ostaviti mine i neeksplodirane granate.





No, s obzirom da cijena drva za ogrjev raste, mnogima ne preostaje ništa drugo nego riskirati. Ako ih ne ubije mina, hladnoća bi mogla.

Dok ljudi koji žive u kućama mogu ložiti drva – ako ih mogu nabaviti – oni koji žive u stanovima često se oslanjaju na stare sovjetske centralizirane sustave grijanja. Rusi su bombardirali mnoge termoelektrane u zemlji, koje su pumpale toplu vodu u radijatore stanova, piše Guardian.

Veleposlanica Djamić: Teže se prilagoditi iznenadnim isključenjima

Teškoće s opskrbom struje i grijanja posljedica su ruskih raketnih napada na elektroenergetski sustav. Hrvatska veleposlanica u Ukrajini, Anica Djamić, otkrila je kako izgleda život u Kijevu uz sve redukcije električne energije i druge teškoće.

“Bili su veliki napadi na energetsku infrastrukturu jer je neprijatelju bilo važno da ostanemo bez struje, plina, vode u mjeri u kojoj je to moguće. To se i dogodilo pa Kijev i kijevska oblast, srce Ukrajine, sada trpe veliku štetu. Naime, gradsko poglavarstvo odgovorilo je hitnim mjerama i uvedene su redukcije struje”, kazala je Djamić za HTV.

Navela je primjer za svoj stan i kazala kako imaju četiri redukcije dnevno po tri sata, ali i izvan tog vremena moguća je redukcija i treba se prilagoditi.

"Svi mi kažu, lako je kada znamo kada će biti redukcija. Ali teže nam se prilagoditi na iznenadna isključenja jer su mnogi ostali zaglavljeni u liftovima, nestaje tople vode, struje. Osim toga, u Kijevu više ne voze trolejbusi, štednja se uvela i u tom segmentu", rekla je veleposlanica.









Kako preživjeti zimu u Ukrajini?

Na pitanje može li Ukrajina izdržati na niskim temperaturama, koje se spuštaju i do -15, kada mi moglo doći do potpunog kolapsa energetskog sustava, Djamić je kazala kako se nada da do toga neće doći te da ukrajinske i kijevske vlasti o tome vode računa.

“Ukrajinski narod ima neizmjernu želju oduprijeti se neprijatelju dostojanstveno, a to znači prihvatiti ove nemoguće uvjete i preživjeti zimu. Kakav će biti rezultat, to nitko ne zna, ali vjerujemo da će uz solidarnost građana i pomoć drugih zemalja to biti moguće”, rekla je.

Ukrajinska protuofenziva

“Ovo što se dogodilo na južnom bojištu daje veliki zamah ukrajinskim vojnicima i vjerujem da će nastaviti tim putem, a kako će se stvari dalje razvijati, ovisi i o drugoj strani”, zaključila je Djamić.