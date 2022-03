KAKO NAS VODE U KRIZNIM VREMENIMA: ‘Plenković se voli razmetati vezama po hodnicima Bruxellesa, ali kada zagusti, čini se da je tip trećerazrednog provincijalnog igrača’

Autor: Eduard Petranović

Mjesec dana je prošlo od početka ruske invazije na Ukrajinu. Oči svijeta uprte su na istok Europe gdje trupe predsjednika Ruske Federacije Vladimira Putina žestokom artiljerijom tuku po gotovo svim gradovima.

Rat u Ukrajini već sada ima globalne posljedice, nestabilnost i strah osjećaju se na svakom koraku, a kritičnom točkom označen je i zapadni Balkan gdje se smatra da Rusi godinama imaju veliki utjecaj.

U Bosnu i Hercegovinu NATO šalje mirovne snage da pojačaju mjere sigurnosti, a Europa i SAD ne spuštaju pogled sa Srbije i Aleksandra Vučića koji godinama “sjede na dvije stolice” između puta prema Europskoj uniji i zagrljaja Ruske Federacije.

Globalna previranja

Sve to ne zaobilazi ni Hrvatsku koja je pak u centar zbivanja stigla nakon neočekivanog pada letjelice usred glavnog grada.

U četvrtak 24.3. održavali su se važni sastanci u Bruxellesu, predsjednik SAD-a Joe Biden došao je na razgovore sa suradnicima iz NATO pakta i EU-a, a svemu su prisustvovali i predsjednik RH Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković.

Kakav je trenutni stav hrvatskih čelnika oko sukoba, tko je kriv za neometan let neindetificirane letjelice nad hrvatskim i NATO nebom, jesu li stavovi oko vanjske politike ujednačeni upitali smo političkog analitičara i komentatora Karla Juraka.

“Državni vrh složniji je po tom pitanju nego što se tiče drugih tema, uglavnom onih koje se tiču unutardržavnih stvari. Svaki je put tako, oni su više-manje složni i kad je BiH u pitanju, ne skroz na isti način, ali svede se na to. Razlikovali su se u pristupu prema mogućem ratu prije samog rata. Trebaju li biti složni? Ako nije u pitanju direktno ugrožavanje zemlje, ne trebaju, previše se fetišizira jedinstvo državne vlasti prema van. Ni premijer ni predsjednik vani, kao ni cijela Hrvatska, nisu mnogo cijenjeni i bitni. O tome dovoljno govori to što je vijest o padu drona bila zadnja rupa na svirali za većinu “zapadnih saveznika”, a odnos NATO-a je tu posebno sramotan”, rekao nam je analitičar Jurak.

Bilda si imidž, ali…

Smatra da premijer Plenković ipak nema takav renome u Europi kakav želi prikazati on i njegov vladajući HDZ s partnerima.

“Plenković se voli razmetati vezama po hodnicima Bruxellesa, ali kada zagusti s nečim, više se čini da je neki tip trećerazrednog provincijalnog igrača. Lako za njegovu karijeru, tu možda kao pojedinac nešto i dobije, ali zemlja kotira kao polukolonija. Osim reakcije izvana, s dronom su se cijela Vlada, naročito premijer i ministar obrane izblamirali. Njihove su tvrdnje išle sve kontra komentara stručnjaka i zdravog razuma”, rekao je Jurak i dodao:

“Milanović je tu opet poentirao, ovaj put ne mislim jer je baš to htio, nego je jednostavno dobio kao servirano na volej. Njihovi rejtinzi neće naročito rasti ili padati zbog rata u Ukrajini, mislim da to još nije tema koja je presudna u smislu da utječe na rejting političara. Ono što utječe jest kada se direktno nas nešto dotiče – primjer je to s tim dronom i reakcijama na to, kao i pitanje angažmana oružanih snaga RH u zemljama graničnima s Ukrajinom”, smatra analitičar.

Nestaju li hrvatski problemi zbog rata?

“Bez obzira što taj ratni sukob, i ne toliko daleki, ne utječe još toliko na rejtinge političara, on im ipak služi da se manje kod nas govori o aktualnim političkim problemima – počevši ponajviše od post-potresne obnove do svih drugih problema s korupcijom, aferama i ono što čini našu svakodnevicu neovisno o tome koja je kriza u pitanju”, zaključio je politički analitičar Karlo Jurak.