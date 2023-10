Kako li je je znao? HDZ-ovcu će se višestruko će mu se isplatiti što je za 80 tisuća kuna dobio dvije i pol tisuće kvadrata zemljišta

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Alfa i omega Splitsko-dalmatinske županije, tako posljednjih desetak godina govore o HDZ-ovcu Anti Sanaderu, čelniku tamošnje organizacije vladajuće stranke koja se ujedno smatra i svojevrsnom HDZ-ovom bazom, što zbog biračkog tijela koje je u Dalmaciji posljednja dva desetljeća uglavnom naklonjeno vladajućoj stranci, a što zbog kadrova koje je Sanader rasporedio po gotovo svim dijelovima županije. Očekivalo bi se u takvoj situaciji da razloga za nezadovoljstvo nema i da je Sanader podjednako zadovoljio veliku većinu stranačkih kolega iz svoje županije, no priča je u dalmatinskom HDZ-u daleko od idilične.

Razlog za zadovoljstvo

Posljednjih godina stasa garda mladih HDZ-ovaca nezadovoljnih Sanaderovim rukovodstvom i politikom uhljebljenja koja se odrazila i na kadrovsku strukturu stranke, što se posebice vidjelo tijekom dvaju lokalnih izbora u Splitu. Ni stranački ni nestranački kandidat na lokalnim izborima nisu se proslavili, što je izazvalo negodovanje u splitskom ogranku stranke koje se proširilo na kompletnu županiju i stiglo do premijera Plenkovića. U porukama upućenima predsjedniku stranke najavljuje se bojkot parlamentarnih izbora i okretanje alternativnim opcijama ako se predsjednik HDZ-a ne pozabavi zbivanjima u gradu Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji u kojoj muku muče s većinom, što je Plenkoviću također trebao biti jedan od znakova krize u ovom ogranku. No, kako to s Plenkovićem obično biva kada je posrijedi stranački teren, on je zvono i ovoga puta čuo prekasno pa je odnedavno osobno angažirao bivšeg policajca Marka Bekavca kako bi pokušao pripremiti članstvo HDZ-a u Dalmaciji za parlamentarne izbore. Jer ako izgubi Dalmaciju, Plenković ne može očekivati formiranje vladajuće većine, a u Dalmaciji pak stasa vojska snažnih pojedinaca koji možda na nacionalnoj razini ne mogu osvojiti vlast, no mogu Plenkoviću oteti mandate koji su ključni za formiranje većine u parlamentu nakon idućih izbora.





Nije stoga Plenković uzalud nedavno u Split doveo svoje europske kolege pučane i šepirio se u gradu pod Marjanom sa svojom europskom kolegicom Ursulom von der Leyen, sve je to dio kampanje u kojoj će poseban naglasak stavljati baš na Split i Dalmaciju, iz koje i sam vuče korijene. Svjestan da se Sanadera ne može riješiti a da ne izazove unutarstranačke sukobe, Plenković je problem s njime odlučio riješiti ustaljenom metodom marginalizacije, u nadi da će ovaj nakon idućih izbora namiren otići u političku mirovinu. Hoće li se to uistinu dogoditi, teško je predvidjeti, no u svakom slučaju Sanader ovih dana ima razloga za zadovoljstvo nakon što su predstavnici Hrvatskih cesta i kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation u Splitu potpisali ugovor za projekt spojne ceste – čvor Vučevica – na autocesti A1 – čvor na državnoj cesti DC8 koji uz ostalo uključuje i izgradnju tunela Kozjak.

Riječ je o ugovoru “teškom” 74,6 milijuna eura bez PDV-a, a posao je dobila kineska kompanija koja je gradila i Pelješki most. Njihova je ponuda označena kao ekonomski najpovoljnija na javnom natječaju za izgradnju spojne ceste Vučevica ukupne površine od 6,85 km, što obuhvaća i Kozjak, tunel dug 2,5 kilometara, kao i cestu prema Jadranskoj magistrali dugu 4,3 kilometra. Gradnja tunela Kozjak trebala bi početi za nekoliko mjeseci, a rok za izgradnju je 36 mjeseci.

To je i za premijera Plenkovića bio povod da se na potpisivanju ugovora pridruži direktoru Hrvatskih cesta Josipu Škoriću i direktoru China Road and Bridge Corporation za srednju i istočnu Europu Yangu Dongu, koji je poručio da će i na ovom projektu, baš kao i na Pelješkom mostu, ova tvrtka demonstrirati svoju profesionalnost i odgovornost. Na potpisivanju ugovora s Kinezima za gradnju tunela Kozjak nije se pojavio Sanader, koji, kako tvrde upućeni, nije viđen ni u šetnji izaslanstva EPP-a i domaćina iz Splitsko-dalmatinske županije, ali se uz Ursulu von der Lyen ugurao kao šef vatrogasaca pa se mnogi pitaju je li to početak njegove marginalizacije.

Istodobno podsjećaju da je Sanader prije više od deset godina usred brda kupio parcele čija vrijednost gradnjom tunela Kozjak znatno raste jer je riječ o zemljištima na obroncima planine Kozjak iznad Kaštela, to jest na samom izlazu iz planiranog tunela koji će kroz tu planinu brzom cestom spajati Split s autocestom. Sanader je zemljište kupio dok je bio na poziciji splitsko-dalmatinskog župana, a u istom tom periodu županija kojom je rukovodio uvrstila je tu rutu ceste i položaj tunela u svoj prostorni plan te se otad i počela spominjati izgradnja tunela kao jednoga od krucijalnih projekata za razvoj toga kraja.

Gradnju tunela i Plenkovićeva je vlada svojedobno proglasila projektom od strateškog državnog interesa, a zahvaljujući njemu, Sanaderova privatna investicija dobila je na cijeni, i to višestruko, jer je za osamdesetak tisuća kuna dobio dvije i pol tisuće kvadrata zemlje koja će se gradnjom tunela nalaziti na fenomenalnoj lokaciji. Uz to što će se promet odvijati veoma blizu njegovih parcela, neposredno uz njih trebala bi biti i trasa za pristupne ceste, kanale i propuste, što bi moglo biti dostatno da se fizički spoje na buduću cestu. Investicija u ove parcele za Sanadera bi mogla označiti golemi, gotovo životni zaokret s obzirom na to da trenutno, prema podacima iz imovinske kartice, spada u skupinu najskromnijih, gotovo da bismo rekli najsiromašnijih saborskih zastupnika svoje stranke.

Sklizak teren

Sanaderovi kadrovi počeli su slabjeti još uoči posljednjih lokalnih i stranačkih izbora pa se tako na skliskom terenu našao nekadašnji prvi čovjek trogirskoga HDZ-a Vinko Brkan, kao i Vinko Zulim te omiški gradonačelnik Ivan Škaričić. Sve je to ekipa koja se smatrala Sanaderovom, ali načelno HDZ-ovci diljem Dalmacije govore kako se ondje ni čistačica nije mogla zaposliti bez Sanaderova blagoslova, a bez njegovih kadrova u Dalmaciji je teško odraditi i brojne druge poslove kao što su građevinski pa mnogi i danas vjeruju da je zbog toga njegova supruga slučajno pronašla 30 tisuća eura pored svojeg automobila koje je sasvim slučajno zagubio građevinski tajkun. Sve su to, naravno, samo spekulacije, no ostaje činjenica da je Sanader ovaj ogranak HDZ-a premrežio svojim kadrovima, a da se sve rjeđe viđa u Plenkovićevu društvu iako Plenković sve učestalije obilazi dalmatinske gradove.