KAKO JE TO MOGUĆE? MILANOVIĆ O PADU DRONA: ‘To je ozbiljan incident! Nismo dobili nikakvu dojavu’. Zamjerio svjetskim medijima: ‘Kao da je pala kiša’

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Republike Zoran Milanović održao je konferenciju za novinare u petak na Pantovčaku.

Milanović se javnosti obratio vezano za slučaj pada letjelice vojnog tipa, koja se na području zagrebačkog Jaruna sinoć srušila iz 23 sata. Njegova konferencija za medije zakazana je za isto vrijeme kao i ona ministra obrane Marija Banožića.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Milanović sazvao je jutros hitan sastanak s čelnicima Oružanih snaga RH i sigurnosno obavještajnih agencija zbog pada besposadne letjelice vojnog tipa na području grada Zagreba.

Milanović daje izjavu za medije.

“Imali smo brifing s načelnikom glavnog stožera, ravnateljem agencija, moja je dužnost s obzirom na to što se dogodilo, znamo kakav objekt je doletio o odakle, nismo dobili nikakvu dojavu, letio je iznad Mađarske oko 40 minuta, u Hrvatskom prostoru proveo je manje od 7 minuta, riječ je o ozbiljnom incidentu, tako ga tretiramo. Istraga je u tijeku, građane pozivam da budu mirni. Procjenjujemo da ovo nije usmjereno protiv Hrvatske, no određene proceduralne stvari moramo ispitati, kako je moguće da je do ovoga došlo, ta letjelica veličine aviona nije srušena na putu iz Ukrajine. Ovo što se događa u Ukrajini je tužno, no nisam vidio da je itko na CNN-u izvijestio o tome što se dogodilo u Zagrebu, kao da je pala kiša”, rekao je Milanović.

Letjelica preletjela kroz 3 države NATO-a, kako je moguće da Hrvatska nije ništa poduzela u smislu PZO?

“To je predmet ozbiljne istrage u drugim državama, pitanje je bismo li s razinom opreme koju imamo mogli nešto napraviti. Radari su detektirali, upozoravam cijelo vrijeme. Nazvao sam premijera da razgovaramo malo, ovo nije normalno, kako je moguće da jedna nesofisticirana letjelica provede skoro sat vremena na teritoriju NATO-a da nitko ne primijeti. Prema onome što znamo, doletjela je iz prostora Ukrajine, srušila se u Zagrebu kada je nestalo goriva. Iz regije nije. Nisam se čuo s Orbanom”, rekao je.

Kaže, stanje protuzračne obrane nije na zadovoljavajućoj razini.

“Zapisnik Vijeća za obranu nije usuglašen, prije nekoliko mjeseci je bila sjednica Vijeća za obranu, nema zapisnika, tražio sam da u njemu stoji da stanje nije zadovoljavajuće. Zasad nismo platili visoku cijenu, no ovo je nepredviđena situacija u kojoj morate ovisiti o partnerima, članicama NATO-a, očito se kod njih dogodio propust, čudno”, rekao je.

Na pitanje što ako se ispostavi da je riječ o ruskoj letjelici pod ukrajinskom kontrolom, Milanović kaže, ništa – tamo je rat.

“Tamo stvari nisu u kontroli, mi tu ne možemo ništa. Ne znam što bismo dobili da netko ide ribati ukrajinskog veleposlanika”, rekao je.

Dodaje, neće tražiti očitovanje šefa NATO-a.









“To je tehnička osoba, nije politička osoba, govori u ime saveza i često stvari koje nisu koordinirane. Trebamo nešto naučiti iz ovoga, trebalo se dogoditi nešto – budnost”, zaključio je predsjednik.