KAKO JE OVO MOGUĆE? Tri dana prije početka nastave, učitelji u nizu škola doznali da su ostali bez posla

Uoči samog početka nastave, u takoreći “pet do dvanaest”, brojni hrvatski nastavnici doznali su da su ostali bez posla.

Naime, zbog manjka djece, 14 osnovnih škola dobilo je odbijenice Ministarstva obrazovanja za ustroj razreda s manjim brojem učenika. Posljedično, nastavnici koji nisu zbrinuti na radu u drugim školama postali su tehnološki višak.

Otpuštene nastavnike osobito je pogodilo to što su im odbijenice Ministarstva stizale u zadnji čas. U nizu škola primali su ih krajem prošlog tjedna; drugim riječima, zadnji radni dan prije početka nastave doznali su da su ostali bez posla! Da stvar bude gora, rok za prijavu tehnoloških viškova istekao je još 31. kolovoza.

Učiteljica koja je u petak, u poslijepodnevnim satima, doznala da u ponedjeljak za nju nema nastave, napisala je pismo ministrici, informirajući je kako u njezinu slučaju izgleda “Škola za život”.

“Cijeli prošli tjedan dolazimo u školu, nervozni, ne znamo svoje statuse. Rješenja nema. Rješenje stiže 6. rujna u poslijepodnevnim satima, datirano na 26. kolovoza. Vrijeme za prijavu tehnoloških viškova je prošlo, radnici raspoređeni u svim školama na svoja radna mjesta. Što biste vi uradili da ste na mjestu učitelja koji u petak poslijepodne dozna da je vjerojatno tehnološki višak? Je li to nagrada za sve one značke koje smo skupili u Loomenu, nagrada najvrednijem polazniku, škola za život na način da ostaneš na ulici u 5 do 12?”, ogorčeno je napisala.

Brojke su uistinu porazne. Ove godine, uredi državne uprave 16 županija Ministarstvu su uputili 191 zahtjev za ustroj razrednih odjela s manjim brojem učenika. Suglasnost je uskraćena u 14 osnovnih škola, a 17 škola dobilo je djelomičnu suglasnost.

“Nažalost, zbog smanjenja broja učenika, neki od učitelja moraju biti iskazani viškom. U skladu s propisima, učitelja koji je iskazan organizacijskim viškom zbrinjava se sukladno odredbama zakona i kolektivnog ugovora”, kažu u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.

Ne preciziraju zašto su suglasnosti kasno stizale.