KAKO JE OVO MOGUĆE? Stigla bizarna priča iz HŽ-a, putnica je izvan sebe: A onda je stigao i neobičan odgovor prijevoznika

Autor: I.G.

Na uobičajenoj relaciji Split-Zagreb, obično vozi samo jedan vlak, no posljednjih dana putnici su iznenađeni jer su primijetili čak dvije linije. Jedna je dnevna, a druga noćna. Cijena karte na internetskim stranicama Hrvatskih željeznica iznosi 113,77 kuna, odnosno 15,10 eura. Impresivno, putovanje traje čak 6 sati i 48 minuta.

No, ako se odlučite za noćni vlak, cijena će biti veća – 116,03 kune (15,40 eura), a putovanje će trajati 8 sati i 41 minuta.

Čudne neke rute

Redakciji Slobodne Dalmacije javila se čitateljica koja je ostala zapanjena kada je shvatila da je putovanje vlakom od Drniša do Zagreba skuplje nego putovanje od Splita do Zagreba. I da se ne bi pomislilo da je riječ o nesporazumu, isti vlak zaustavlja se u Drnišu na putu od Splita do glavnog zagrebačkog kolodvora!





“Da sam znala, bolje bi mi bilo da sam kupila kartu za Split-Zagreb! Ali tko zna bi li me pustili unutra”, izjavila je iznenađena žena.

Provjerom Hrvatskih željeznica na njihovoj internetskoj stranici, utvrdilo se da je žena govorila istinu. Petosatno putovanje na relaciji Drniš-Zagreb košta čak 166,66 kuna, odnosno 22,12 eura. No, apsurdno je da ako putujete noću, cijena će biti 160,56 kuna (21,31 eura). Putovat ćete oko sat vremena duže, ali u ovom slučaju plaćat ćete manje za duže putovanje. Pomalo zbunjujuće, zar ne?

‘To je akcija!’

Redakcija Slobodne Dalmacije kontaktirala je Hrvatske željeznice kako bi dobila objašnjenje. Oni spominju druge, slične cijene i daju zanimljiv odgovor na pitanje o apsurdnosti cijena karata za vlak od Drniša do Zagreba.

“Na relaciji Split-Zagreb GK, nudimo akcijsku cijenu od 120,02 kune, odnosno 15,93 eura za izravna putovanja. Međutim, na relaciji Drniš-Zagreb GK primjenjuje se redovna cijena ili povlastica za koju putnik ostvaruje pravo”, odgovorili su iz Hrvatskih željeznica.

“Izravna akcijska ponuda na relaciji Split-Zagreb kontinuirano se provodi kako bismo privukli veći broj putnika. U slučaju da putnik posjeduje kartu za relaciju Split-Zagreb, ta karta vrijedi i za putovanje na relaciji Drniš-Zagreb”, odgovorila je na novinarski upit Slobodne Ivana Čubelić, koordinatorica za odnose s javnošću Hrvatskih željeznica.