‘KAKO JE ORUŽJE UŠLO U KLUB?!’ Tomašević užasnut pucnjavom u Ritzu: ‘Postoji li tu ikakav propust vlasnika?’

Autor: I.G.

U povodu obilježavanja Dana planeta Zemlje i 100 godina tvrtke Čistoća, u organizaciji Grada Zagreba i Holdinga, održava se akcija čišćenja otpada u gradskim četvrtima. Gradonačelnik Tomislav Tomašević uključio se u akciju i pozvao građane Zagreba da mu se pridruže u naporima za očuvanje okoliša.

Tijekom akcije, gradonačelnik se osvrnuo na nedavnu pucnjavu koja se dogodila u zagrebačkom klubu Ritz, u kojoj je ubijen zloglasni Tomislav Sabljo. Istaknuo je kako Zagreb i dalje ostaje siguran grad te da je prema statistikama nikada nije bio sigurniji. Međutim, postavio je pitanje kako je bilo moguće da se oružje našlo u klubu te izrazio zabrinutost zbog tog incidenta.

Akcija čišćenja otpada u Zagrebu, koja se održava u sklopu obilježavanja Dana planeta Zemlje i stote obljetnice tvrtke Čistoća, nastoji potaknuti Zagrepčane na zajednički rad u očuvanju okoliša i stvaranju boljeg grada za sve.





“Zanima me posebno, što vjerujem da će se rasvijetliti u policijskoj istrazi, kako je uopće moguće da je bilo oružje u samom klubu, jer je do pucnjave došlo u samom klubu. Istraga još traje, ali me zanima postoji li tu ikakav propust vlasnika kluba”, izjavio je gradonačelnik Zagreba.

“Sva teška kaznena djela su razriješena. Najbolji su to podaci za Zagreb u 20 godina, Zagreb je uvijek najsigurniji. I u Europi i u svijetu”, rekao je.