Kako je Beograd namjestio nevinom Hrvatu robiju, ali pamte ga po skandalu koji je zapalio Hrvatsku

Autor: I.G.

Rijetki su političari koji će ikada nadmašiti Antu Kovačevića, bivšeg saborskog zastupnika i nekadašnjeg predsjednika Hrvatske kršćanske demokratske unije, koji nas je 2020. godine napustio u dobi od 68 godina. U feljtonu, a povodom izbora koje očekujemo ove godine, prisjećamo se zastupnika koji su definitivno ostavili trag…

Kovačević je bio zastupnik u četvrtom sazivu Hrvatskog sabora od 2000. do 2003. godine, te je obavljao brojne dužnosti unutar Sabora, uključujući članstvo u Odboru za međuparlamentarnu suradnju, Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te zamjenik člana Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe. Također, Kovačević je objavio nekoliko publicističkih radova.

Doktorirao je filozofiju u Beču, a tijekom jugoslavenskog komunističkog režima, 18. listopada 1981. godine, uhićen je, saslušan i odveden u pritvor u Doboj. Osuđen je na osam i pol godina zatvora zbog verbalnog delikta, što mu je kasnije smanjeno na šest godina. Amnesty International ga je proglasio “zatvorenikom savjesti” zbog nenasilnog zalaganja za društvene promjene.

Montirani proces

Kovačević je bio meta montiranog političkog procesa u kojem su dvojica bečkih studenata bila prisiljena opteretiti ga optužbama. Ti isti studenti su nakon povratka u Beč priznali vlastima da ih je na takve izjave prisilila komunistička vlast u SFRJ. Amnesty International proglasila je Antu Kovačevića »zatvorenikom savjesti« jer nije zagovarao nasilje u svom zalaganju za promjenu (ili poboljšanje) državnog sustava, te jer je osuđen zbog svojih mišljenja i govora. Kazna mu je izrečena na blagdan sv. Ivana, 24. lipnja 1982. i glasila je: 8 i pol godina robije te konfiskacija imovine. Nakon žalbe kazna je smanjena na 6 godina, te je Anto Kovačević u zatvoru u Zenici bio do 1987. godine.

Kovačević je svojedobno izdao i knjigu “Čovjek i njegova sjena” u kojoj je o progonu politički nepoćudnih u komunističkoj Jugoslaviji uz Kovačevića progovorio i agent Udbe koji ga je godinama proganjao. Tada se Kovačević nije libio izjaviti kako upravo ti isti Udbaši i danas u Hrvatskoj vode glavnu riječ.

“Od mojih 66 godina života najljepši dio moje mladosti bio je izvrgnut progonu, šikaniranju, batinanju, policijskim montiranim političkim procesima mene i moje obitelji. Progonili su me i nakon odslužene kazne. 1988. godine Udba je zaustavila autobus kojim sam putovao, tukli su me pred putnicima, a zatim satima u policijskoj postaji, nakon čega sam hospitaliziran. Podnio sam prijavu, ali kako je Udba bila i Bog i zakon, nitko nikad nije procesuiran”, rekao je svojedobno Kovačević.

Sukobi s Vesnom Pusić

Unatoč svojoj bogatoj biografiji, Kovačević će nekima ostati u sjećanju po oštroj raspravi koju je vodio s Vesnom Pusić u Saboru. Tako je jednom prilikom već uzburkanu raspravu o skidanju imuniteta pravašu Anti Đapiću (HSP) zbog navodnog prepisivanja magisterija. Nakon što mu je ona rekla da laže, Kovačević je u žestokoj raspravi poručio: “Pa već dulje vremena razmišljam kako odgovoriti na replike gospođe Pusić koje su uvredljive. Gospođo Pusić u ime digniteta ovog Sabora moram vam reći da vas je dragi Bog stvorio za madraca, a ne za mudraca. A ona hoće biti mudrac”.









Štoviše, Kovačević je bio poznat po tome što nije podnosio Vesnu Pusić, protiv kojoj je svojedobno uputio još mnogo oštrih riječi. Tako je jednom prilikom poručio Zoranu Milanoviću, Miloradu Pupovcu i Vesni Pusić da im jedino preostaje skočiti s mosta u Savu.

Jednom je prilikom komentirao vijest da se za najvišu poziciju u UN-u natječe i Vuk Jeremić, koji je u Hrvatskoj na glasu kao srpski nacionalist. “Da, Jeremić je takav. Ali, apsolutno sam uvjeren da je Hrvatskoj više štete nanijela Vesna Pusić nego Jeremić. Zato bih čak radije da on bude izabran, nego ona”, nije dvojio Kovačević.









Mišljenje o Šešelju

Tako je Anto Kovačević jednom za list 7Dnevno govorio o Vojislavu Šešelju, Radovanu Karadžiću, Haaškom sudu i hrvatskoj politici, no dotaknuo se i drugih problematika u državi i izvan nje.

“Istina je pogažena i poražena, a zločin nagrađen. Šešelj je uspio na specifičan performerski način uvjeriti Haaški tribunal prodajući velikosrpsku laž za istinu, ali mene koji ga dobro poznajem, jer sam s njime dijelio ćeliju, to ne čudi. Otac velikosrpske laži, njegov duhovni otac, Dobrica Ćosić – koji je ujedno i njegov kum – u svojim ‘Deobama’ je napisao: ‘Mi Srbi lažemo inventivno, mi Srbi lažemo zbog otadžbine, mi Srbi lažemo maštovito, mi Srbi lažemo jer za nas Srbe je laž istina. Više je laž pomogla Srbima u istoriji nego sve naše pobede i naši mitovi’. Srpski publicist Dušan Popović, autor knjige ‘O Cincarima’, koju bi trebali pročitati svi Hrvati koji žele poznavati psihologiju srpskog bića, u toj knjizi kaže sljedeće: ‘Osnovno sredstvo velikosrpske politike jest slagati, izigrati, prevariti, opljačkati, ubiti, a jedini grijeh je ako se nešto od toga perfektno ne izvede’. To misle i Vučić i Nikolić, koji su Šešeljevi pioniri. Tamo razlike nema. Ne čudi me presuda Šešelju jer znamo raspoloženje Francuske prema velikosprskoj ideji, a Šešeljev sudac je Francuz. Jedan od najvećih lisaca francuske politike, François Mitterrand, u svojim je Memoarima napisao da je za svaku francusku politiku velika Srbija nužnost na ovim prostorima. To bi morala znati hrvatska politika”, kazao je tada Kovačević.

Kovačević nije tajio da je i osobno poznavao Šešelja: “On je genijalac koji glumi da je lud i blesav, a ono što je u njemu pametno to je taj hrvatski gen, jer svi su Šešelji Hrvati, nema nijednoga Šešelja da je Srbin. Znam ga vrlo dobro iz zeničke ćelije”, rekao je Kovačević.

‘Šešelj je često radio performanse’

“Šešelj je često radio performanse, osobito kada bi poželio doći u javnost i medije. Šešelj bi u Zenicu pozvao svoje odvjetnike, među kojima i Srđu Popovića, čestitog i poštenog čovjeka koji je branio i mnoge hrvatske intelektualce poput doktora Marka Veselice i mene jedno vrijeme. Rekao bi Srđi ili nekome od odvjetnika da dođe u zatvor, da će on izazvati stražara. Stražar će ga, naravno, udarati i kada dođe odvjetnik onda on pokaže te masnice pa cijeli svijet od BBC-ija do Sky Newsa bruji da se progoni srpskog disidenta Šešelja. Nas je u zatvoru bilo stotine Hrvata, Albanaca, dosta muslimana- Bošnjaka, za koje se nije znalo. Za mene se srećom pobrinulo Sveučilište u Beču, gdje sam doktorirao: proglasili su me političkim zatočenikom savjesti pa su me zaštitile međunarodne organizacije za ljudska prava. Ali cijeli svijet je brujao o Šešelju, jer je on i u zeničkom zatvoru radio performanse, kao i u Haagu. Uvjeren sam da će on doživjeti ‘svoj san’ – čim se Vojvodina odviji ostat će mu Beogradski pašaluk! Izgubio je Kosovo – ‘srce Srbije’, a kad se odvoji Vojvodina doživjet će ‘oživotvorenje svojih ideala”, rekao je Kovačević za 7Dnevno.

Kovačević je preminuo 2020. godine. Bio je pozitivan na bolest Covid-19 te hospitaliziran u KB-u Dubrava. Predsjednik Vlade Andrej Plenković tada je uputio je izraze sućuti obitelji: “Sa žaljenjem sam primio vijest o odlasku hrvatskog publicista i političara, gospodina Ante Kovačevića. S njegovim smo odlaskom izgubili dugogodišnjeg aktivnog sudionika naše političke i društvene scene”.