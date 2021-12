KAKO ĆE SE U GRADOVIMA SLAVITI NOVA GODINA? Neki skroz otkazali fešte, negdje slavlja na trgovima, ali uz mjere, a jedan grad proglasio se ‘slobodnim’

Brojimo sitno do najluđe noći u godini.

Gradovi diljem Hrvatske na različite će načine dočekati Novu 2022. godinu.

No, slavlja kakva smo nekad pamtili i ove će godine izostati, odnosno, zbog epidemije koronavirusa, rasta broja dnevno zaraženih i prijetećeg još zaraznijeg omikron soja, sve će se odvijati u kontroliranim uvjetima s izuzetkom Sinja u kojem je gradonačelnik Miro Bulj najavio izostanak mjera, pozvavši sve u ‘slobodan Sinj’.

Neki su se gradovi odlučili na ‘razbijanje’ slavlja na manje lokacije, neki će organizirati doček na glavnim trgovima, ali uz ograničenja, a neki su tradicionalni doček potpuno otkazali.

Evo kako će se noćas slaviti diljem Hrvatske.

RIJEKA

Rijeka je odlučila da neće biti tradicionalnog velikog dočeka. Riječani su planirani koncert na Korzu otkazali u posljednji čas. Slavit će na 4 manje lokacije.

“Osim što je propisano da svi nazočni moraju imati covid-potvrde što smo i očekivali, za svakog gledatelja moramo imati prostor od 4 kvadratna mjesta”, naglašava Doris Šajn, pomoćnica pročelnika Ureda grada Rijeke.

"Naravno, to ne znači da ugostitelji u svojim prostorima neće organizirati svečane dočeke, odnosno proslave i zabave, i vjerujemo da će i bez ovog velikog i masovnog dočeka na Korzu biti dobre zabave, rekla je Šajn. Izrazila je nadu da će ugostitelji nastojati poštovati epidemiološke mjere.









“Sasvim sigurno će dio građana otići, primjerice, u Opatiju ili neke druge gradove koji su se odlučili imati doček. Možemo se samo nadati, iako ne znamo kakav je njihov epidemiološki okvir, da će se taj okvir poštovati i nastojati epidemiološka situacija držati pod kontrolom”, rekla je Šajn.

ŠIBENIK

Šibenik će imati zabavu. Odlučili su koronavirusu u inat – zamijeniti dan za noć.

“To je već standardno, u podne imati grupu Dišpet, lokalni šibenski bend kao neko zagrijavanje. Umjesto nekog klasičnog dočeka, tu u parku smo dočeku organizirali u 12:00 sati TBF”, rekao je za HRT Zoran Erak, koordinator Adventure Šibenik.

SPLIT

Gradonačelnik Splita Ivica Puljak rekao je da na splitskoj Rivi neće biti organiziranog dočeka za Novu godinu. Doček će se u Splitu organizirati u strogo kontroliranim epidemiološkim uvjetima na četiri lokacije na kojima se inače organizira advent. "Neće biti organiziranog dočeka na Rivi", rekao je Puljak za Media Servis. "Svim građanima želim sve najbolje u Novoj godini i poručujem im da se ponašaju odgovorno i paze na sebe i na druge", rekao je Puljak.









DUBROVNIK

Osijek, Zagreb, Zadar i Dubrovnik ludu noć slave na trgovima, uz covid-potvrde i ograđene prostore. Slažu se zadnji detalji.

“Dio Straduna odnosno ispred Sv.Vlaha ćemo ograditi i tražiti covid potvrde, a ostali se mogu slobodno kretati”, naglasio je Mato Franković, gradonačelnik Dubrovnika.

OSIJEK

U Osijeku je organiziran doček uz kontrolirane uvjete. Kako je objasnio zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin, na središnjem trgu bit će organiziran doček, ali na njemu će moći biti samo oni koji posjeduju COVID potvrdu. Trg će biti zatvoren, a 30 redara provjeravat će potvrde.

“Bit će veselo u Osijeku, tradicionalno na ovom Trgu Ante Starčevića. Prostor će biti ograđen sa svih strana i redari će provjeravati potvrde”, naglašava Dragan Vulin, zamjenik gradonačelnika Osijeka.

Očekivani broj posjetitelja je oko 1500, rekao je Vulin, dodavši da taj broj, ovisno o okolnostima, može biti veći ili manji. Naveo je i da je epidemiološka situacija kod njih za sada stabilna te da stanje u KBC-u Osijek nije dramatično.

ZAGREB

“Sigurnost građana i ograđivanje Trga komplikacija je. Razgovaramo s policijom, epidemiolozima i dalje se bruse detalji”, rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Zagreba.

Grad Zagreb na Trgu bana Jelačića organizira doček Nove godine koji je lani zbog pandemije koronavirusa izostao. Doček je organiziran u skladu s epidemiološkim preporukama i odlukama koje su na snazi pa će tako prostor predviđen za publiku biti ograđen.

Okupljene građane i goste glavnog grada u Novu će godinu uvesti Psihomodo Pop, mladi izvođači poznati po nastupima u emisijama The Voice i A strana te kvartet trombona Zagrebačke filharmonije koji će izvesti najveće hitove grupe Queen.

Program počinje u 20 sati kada na scenu stupaju Filharmoničari koji će održati koncert posvećen legendarnom britanskom sastavu čije će slavne skladbe izvoditi u posebnim aranžmanima s trombonima.

Nakon zagrijavanja s poznatim rock uspješnicama na pozornicu stižu Filip Rudan, Lu Jakelić, Igor Drvenkar i ostale jake snage i vokali emisija The Voice i A strane. Nastup mladih zvijezda počet će u 21.30 sati.

Nakon izvrsnih “učenika” u 23.30 sati na scenu stupa i jedan od mentora – Davor Gobac i Psihomodo Pop. Jedan od najdugovječnijih bendova uvest će posjetitelje Trga bana Jelačića svojim rock klasicima u novu godinu.

Kako bi svi posjetitelji Trga bana Jelačića sigurno uplovili u novu godinu te kako bi se smanjile gužve na ulazima na kojima će se provjeravati Covid potvrde, publika će u ograđeni dio moći već od 19.30 sati. Za sve posjetitelje osigurana je mogućnost testiranja na adresi Praška 10 koje počinje od 18.30 i trajat će do 00.30 sati. Cijena brzog antigenskog testa iznosi 50 kuna.

ZADAR

“Ujutro ćemo imati jedan fini jazz koncert, Black Coffe će nastupiti. Lagano će zagrijati Zadrane da se stvori jedna ugodna atmosfera uoči samog dočeka, a uvečer imamo A – STRANU”, rekao je Mario Paleka, direktor Turističke zajednice Zadra.

PULA

Pula skromno i oprezno dočekuje Novu,

Zbog nepovoljne epidemiološke situacije Grad Pula je i ove godine odustao od organiziranog dočeka Nove godine koji se po prvi put trebao održati u pulskoj Areni. Iz istarskog Stožera civilne zaštite nadalje poručuju kako će se ostale manifestacije moći održavati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera pa tako i organizirano klizanje na Forumu. Od javnih sadržaja bit će otvoreni tek kafići kojima je iznimno dopušteno raditi nekoliko sati dulje nego što je to uobičajeno u doba korone.

VARAŽDIN

Uz valcer i šampanjac točno u ponoć u Novo ljeto ulaze Varaždinci.

“Varaždin je mjesto gdje će najluđa noć opet biti dočekana u skladu s epidemiološkim okvirima i covid potvrdama”, govori Raymond Rojnik, ravnatelj Koncertnog ureda Varaždin.

KARLOVAC OTKAZAO ORGANIZIRANI DOČEK NOVE GODINE

Grad Karlovac uložio je sve napore kako bi se nakon dvije godine, na Karlovčanima omiljenom Glazbenom paviljonu, održao doček Nove godine. Međutim, nakon pristiglih uputa Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije bili su primorani isti otkazati.

“Ovoj odluci prethodi niz najnovijih preporuka koje nismo u mogućnosti provesti s obzirom na specifičnost lokacije. Zdravlje naših građana na prvom je mjestu unatoč svim do sada uloženim naporima i želji da se održi organizirani doček Nove godine. Gradska uprava i cijeli gradski sustav od samog početka pandemije izazvane koronavirusom sustavno i odgovorno provodi sve epidemiološke mjere s ciljem funkcioniranja sustava i očuvanja zdravlja sviju. Sukladno tome u novogodišnjoj noći glazbeni program odvijat će se do 20 sati na Glazbenom paviljonu uz vokalne glazbene zvijezde Black&White, dok će ugostiteljska ponuda biti dostupna do 1:00 sat. U novu godinu ući ćemo s tradicionalnim novogodišnjim vatrometom uz prigodnu glazbu s razglasa”, priopćili su iz Karlovca.