‘KAKO ĆE PLENKOVIĆ REGULIRATI KEBAB NA PLACU?’ Raspudić opleo po državnom vrhu: ‘Prijetio je praznom puškom, nalupetao je da će sad utjecati na cijene’

Autor: I.G.

Saborski zastupnika Mosta Nino Raspudić nije skrštenih ruku dočekao smjene ministrice Nataše Tramišak i ministra Ivana Paladine, kao niti prijetnje premijera Andreja Plenkovića o kažnjavanju poduzetnika i trgovaca koju su neopravdano podignuli cijene. Smatra da su premijerove prijetnje nerealne.

“Prijetio je praznom puškom. On je očito bio šokiran. Nije razmišljao i nije imao nikoga da ga upozori na to što će se dogoditi nakon uvođenja eura. Potpuno je bilo neozbiljno srljanje, u situaciji ovakve inflacije, naguravati ulazak u eurozonu.”

“Stvara se neka vrsta spontanog prešutnog kartela i općeg povećanja cijena. Imali smo vrlo razborite stručne glasove u javnosti ljudi koji su za uvođenje eura, ali su upozoravali – ne sada, u situaciji ovakve inflacije treba pričekati. Onda Plenković u tom šoku susreta sa stvarnošću, gdje je shvatio da ono što je mislio da će mu biti veliki plus, postaje veliki minus i teret, na Snježnoj kraljici se nalupetao oko toga da će on sad utjecati na cijene. Prijetio je praznom puškom.”





“Kako će on utjecati na cijenu kebaba na Trešnjevačkom placu?”, pita se Raspudić.

Rekao je da je Most upozoravao na to da treba misliti na srednju klasu kao najproduktivniji dio stanovništva, a ne samo na socijalnu pomoć Vlade: “Potrebno je povećati neoporezivi dio plaće i smanjiti porez na dohodak hitno kako bi i taj dio stanovništva ostao tu. Ali ja ne vidim da se to događa.”

“Mi poštujemo i one koji su za euro, apsolutno, ali ne sada!”, zaključuje.

Komentirao je i smjenu ministrice Tramišak i ministra Paladine.

“Cijela ta priča bi bila zabavna i ja bi sad ovdje zbijao viceve s njima da nije tragična spoznaja da tisuće ljudi na Banovini živi u kontejnerima treću zimu. Danas će Branko Bačić predstaviti svoj plan obnove, pa pitajte ga kad je napravio taj plan. To je bilo ad hoc rješenje, zec iz šešira. Branko Bačić se uvijek pojavljuje kad dolazi do političkog kraha.”

“Nedostaje samo Ivo Sanader da se vrati. Sva njegova ekipa je tu. Četiri kuma opet drže Hrvatsku: Tu je Branko Bačić, Kalmeta preko Erlića i naravno neizostavni Šeks i Šeparović – Sve isto, samo ćaće nema!”, rekao je Raspudić za N1.