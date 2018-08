KAKAV POTEZ: Sve više ovisnika, a Vlada ukida Ured za suzbijanje zlouprabe!?

Hrvatskom ovih dana odjekuje vijest o čudnoj odluci Vlade da ukine Ured za suzbijanje zlouporabe droga koji se već 17 godina s velikim uspjehom bori protiv epidemije ovisnosti. Kako bismo doznali koliko je ovakva odluka opravdana u zemlji u kojoj je registrirano 7 000 ovisnika, a stvarni je broj višestruko veći, upitali smo hrvatsku Vladu.

“Vlada je na sjednici 2. kolovoza reformskom odlukom krenula u racionalizaciju državne uprave i tijela s javnim ovlastima smanjenjem broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravih osoba s javnim ovlastima”, kazali su nam u Vladi te dodali da se u navedenih 54 tijela koja namjeravaju ‘racionalizirati’ nalazi i Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Ured se ne ukida, već se pripaja Ministarstvu zdravstva, naglasili su.

“Pripajanje Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Ministarstvu zdravstva je rezultat nastojanja Vlade da se poveća učinkovitost i stručnost državnih tijela u borbi protiv svih oblika ovisnosti. Pripajanjem navedenog Ureda i zaposlenih djelatnika, osim financijskih ušteda, neće doći do smanjivanja aktivnosti u borbi protiv ovisnosti ni do smanjenja kvalitete liječenja ili rehabilitacije ovisnika. Naprotiv, osnažit će se kapaciteti i koordinacija u provođenju postojećih mjera”, kažu u Vladi i dodaju kako će novi ured osim droga biti nadležan i za druge vrste ovisnosti kao što su ovisnost o alkoholu, duhanu, igrama na sreću, internetu i ostalim, što danas nije slučaj.

Što misli o ovoj odluci vladajućih, upitali smo jednog od utemeljitelja Ureda za suzbijanje zlouporabe droga i njegovog dugogodišnjeg suradnika i savjetnika, dr. Slavka Sakomana koji pozdravlja ovu odluku Vlade:

“Ured će bolje funkcionirati pri Ministarstvu zdravstva. Opravdanost postojanja ovog tijela već je neko vrijeme upitna”, kazao nam je Sakoman koji se od 1991. aktivno bavi problemom droga u društvu i prevencijom ovisnosti.

“Vodio sam Ured sam, bez sredstava, ljudstva i bilo kakve potpore, a onda su došli Bernardica, Rajko Ostojić i kojekakvi. Ako danas pitate teren, a pod terenom mislim na bolnice, centre za prevenciju na lokalnim i županijskim razinama, kakvu imaju korist od Ureda, reći će vam ‘nikakve’. To vam sve govori”, objašnjava neuropsihijatar te nastavlja:

“Sa sadašnjim ravnateljem Ureda, Željkom Petkovićem sukobio sam se prije nekoliko godina, još dok sam radio u stručnom savjetu toga tijela jer sam uvidio kako će se stvar razvijati. Svaku moju sugestiju i ekspertizu on je odbijao, pogotovo one koje se tiču policijsko – represivnog dijela. Činio je to jer se nije htio medijski eksponirati kako se ne bi zamjerio političkim moćnicima. Ured je namjeravao voditi mirno i putovati po svijetu”, priča nam Sakoman kako je nekad uspješno Vladino tijelo za borbu protiv droga pretvoreno u (još jedan) rasadnik za uhljebe i neradnike.

“Ured za suzbijanje zlouporabe droga danas je stručno tijelo bez stručnjaka i bez ikakvog stručnog utjecaja i na kraju krajeva, bez rezultata. Kada sam ja 90-ih vodio slična tijela, imao sam koordinaciju sa svim policijskim službenicima na razini države i javno sam istupao i govorio o problemu droga. Zbog svojeg sam rada dobivao i prijetnje smrću, no nisam prestao”, prisjeća se liječnik.

“Kada je konzumacija droga u pitanju, Hrvatska je u vrijeme kada sam ja djelovao, statistički dobro stajala. Nakon mog odlaska, stanje se pogoršalo. Prema konzumaciji marihuane i lakih droga sada smo u prvoj trećini zemalja u Europi! O kokainu i speedu da i ne govorim. Zagreb je po potrošnji kokaina skoro na razini Amsterdama! A ako nam se dogodi val heroina kakav je trenutno u Americi, neće biti dobro”, upozorava.

“Sadašnji sustav je nekvalitetan. U školama uopće ne postoji sustav prevencije kakav je bio u moje vrijeme, a na prevenciju odlazi puno više novaca nego prije. Suradnja s represivnim sustavom odavno ne postoji, kao ni suradnja s liječnicima u referentnim centrima. Zbog svega toga smatram da će ured puno bolje funkcionirati kao tehničko tijelo s 2, 3 zaposlena pri ministarstvu zdravlja”, zaključuje.