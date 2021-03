KAKAV NOKAUT: Kada bolje pogledate Plenkovića, primijetit ćete da neodoljivo podsjeća na pticu koja se zove sova, nije čudo jer mu je mentor Šeks

Autor: Mia Peretić

Krunislav Olujić, nekadašnji glavni državni odvjetnik i bivši predsjednik Vrhovnog suda komentirao je prepucavanja između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

Kaže, za Plenkovića je on očito irelevantna osoba, no postavlja mu pitanje dokle će on biti relevantna osoba u Hrvatskoj.

Osvrnuo se i na današnje opaske premijera Andreja Plenkovića vezane za životinje.

“Dodao bih nešto iz ovog životinjskog carstva na koje se referira Plenković. Čini mi se da ornitologija kaže da svaki čovjek ima svoj znak u ptičjem svijetu. Kada malo bolje pogledate Plenkovića primijetit ćete da Plenković neodoljivo podsjeća na pticu koja se zove sova. Nije čudo s obzirom na to da mu je politički mentor i duhovni otac gospodin Šeks koji ga je stvorio zahvaljujući jednoj rečenici po kojoj će Plenković ostati zabilježen, a to je rečenica koju je izrekao na izbornom kongresu HDZ-a, a to je da HDZ ne može i ne smije biti politički talac jedne osobe i očito je mislio na Karamarka”, rekao je za N1.

‘Plenković državu pretvorio u svoj privatni kafić 4 milijuna majmuna’









Dodaje, premijer je državu pretvorio u svoj privatni kafić 4 milijuna majmuna u koji smo svi mi namjesnici zalutali u taj njegov kafić, rekao je.

Osvrnuo se i na izbor predsjednika Vrhovnog suda koji, kaže, mora biti nestranačka osoba dok je Đuro Sessa prepoznat kao kandidat HDZ-a. Nadalje kaže da je prije toga kandidat Kolinde Grabar Kitarović bio Ivan Turudić koji je propao na izboru za predsjednika Visokog kaznenog suda. Po njegovom miščljenju, to pokazuje da su neki novi vjetrovi počeli provjetravati situaciju u hrvatskom pravosuđu nakon Mamićevih istupa.

‘Plenković je gospodar života i smrti’









Komentirao je i profesoricu Zlatu Đurđević, odnosno sukob premijera i predsjednika oko njezine kandidature za predsjednicu Vrhovnog suda. Smatra, Plenković ne isutpa kao premijer ili pravnik, već se ponaša kao predsjednik HDZ-a.

“Ovog puta su uzroci dublji i isključivo je riječ o političkim kriterijima jer Zlata Đurđević, koja apsolutno ima pravo biti izabrana, neće dobiti potporu HDZ-a. Sve drugo su priče za malu djecu, spominje se njezina uloga u Lexu Perković ili kritiziranja osnivanja Visokog kaznenog suda ili pozdrava a Dom spremni. To su sve dobro upakirane izlike, a pravi je razlog da HDZ kadrovira po osnovi poslušnosti i ovog puta ne žele ostati bez svog utjecaja”, objašnjava Olujić i dodaje da, u slučaju kada bi se izbor čelnika Vrhovnog suda stalno ponavljao te ako i do kraja godine ne bi imali adekvatnog kandidata, može doći do ustavnopravne krize.

“Što nas to čudi? Pa Andrej Plenković je gospodar života i smrti, barem se tako doživljava, on sve zna, sve čuje i sve sluša. Hrvatskom pravosuđu je slomljena kralježnica”, zaključuje Olujić.