KAKAV GOVOR! Putin se razračunava s ‘Carstvom laži’, ni Milanović ovako ne rešeta: ‘Umjesto slobode, oni uništavaju. Zapadni svjetski poredak je licemjeran. Jedini su bacili atomsku bombu’

Autor: Dnevno.hr

U petak se u Moskvi održava “svečanost” na kojoj će Putin objaviti aneksiju četiri ukrajinske regije koje čine oko 15% ukupnog teritorija Ukrajine.

15:00 Završio Putinov govor, potpisani susporazumi o pripojenju Rusiji

Četiri proruska čelnika okupiranih ruskih regija su zajedno s Putinom potpisali sporazume o pripojenju Donjecka, Luhanska, Hersona i Zaporižja Rusiji.

Nakon potpisivanja sporazuma okupljeni su skandirali “Rusija, Rusija!”.





Putin je optužio SAD i saveznike da vode “hibridni rat” protiv rusije i proruskih vlasti na istoku Ukrajine.

Kaže da Zapad “nema moralnih pravo govoriti o demokraciju”, dodajući da “postoje razlozi za vjerovati da zapadne zemlje ne žele pronaći izlaz iz globalne prehrambene krize”

Dodao je “svijet svjedoči čistom sotonizmu” na Zapadu te zapitao okupljene žele li da se njihovoj djeci “nude operacije promjene spola”.

14:45 Putin drži govor pun optužbi prema Zapadu, čini se da ima ogromne planove za dalje.

“SAD je jedina zemlja koja je ikad koristila nuklearno oružje”, rekao je.

“Zapadne nacije desetljećima govore da oni donose demokraciju i slobodu svijetu, ali istina je suprotna. Umjesto slobode, oni uništavaju. Zapadni svjetski poredak je licemjeran i prepun laži.









SAD je jedina zemlja koja je ikad koristila nuklearno oružje u ratu. SAD i UK su tijekom Drugog svjetskog rata sravnile Dresden, Koeln i Hamburg sa zemljom, bez ikakve potrebe. Tako su htjeli zastrašiti SSSR”, rekao je Putin.

Pozvao je Ukrajinu da “hitno prestane sa svim vojnim akcijama i ratom koju je pokrenula 2014. godine”, dodavši da se “Kijev mora vratiti za pregovarački stol”.

“Otvoreni smo pregovorima i rekli smo to puno puta. No, ukrajinske vlasti moraju poštovati volju naroda”, rekao je Putin, referirajući se na lažne “referendume” održane prošlog tjedna u okupiranim regijama









“Štitit ćemo našu zemlju koristeći sve naše snage i učinit ćemo sve da naš narod bude siguran”, rekao je Putin.

Optužio Britance za eksplozije plinovoda

Nastavljajući svoju tiradu protiv Zapada, Putin se posebno obrušio na SAD i Britaniju, koje je optužio za sabotažu plinovoda Sjeverni tok.

Govoreći o Britancima kao “anglosaksoncima”, rekao je da su pomogli “organizirali eksplozije plinovoda u Baltičkom moru”. Američku vojsku opisao je kao “brutalnu” te osudio širenje NATO-a.

14:20 Vladimir Putin započeo je svoj govor

“Znate da su u Donjecku, Zaporižju, Hersonu i Luhansku održani referendumi. Glasovi su prebrojani i ljudi su definitivno odlučili, bez ikakve sumnje. Danas ćemo potpisati sporazume o pripojenju. To je volja milijuna ljudi, Rusija sad ima četiri nove regije”, rekao je Putin.

“To je njihovo pravo koje se nalazi i u povelji UN-a”, rekao je Putin.

Putin je potom nahvalio “sve heroje koji su poginuli u specijalnoj vojnoj operaciji” i održao minutu šutnje.

“Milijuni ljudi u tim regijama su odlučili, te povijesne osjećaje pripadnosti nitko ne može zanijekati”, rekao je Putin.

“Sovjetski savez više ne postoji, to je povijest i to Rusiji više ne treba. Ali to nema ni veze, jer milijuni ljudi povezani su s Rusijom i vraćaju se svojoj istinskoj povijesnoj domovini. Niz godina ljude u Donbasu su ubijali, mučili. Kod njih su htjeli izazvati mržnju prema Rusiji, zastrašivali su ih. No, ljudi Donbasa, Hersona i Zaporižja su odlučili. Oni sada postaju naši državljani i to zauvijek”, rekao je Putin.

14:15 U Kremlj su stigli proruski lideri Luhanska, Donjecka, Hersona i Zaporižja.

Na svečanost proglašenja aneksije okupiranih područja Ukrajine su došli čečenski lider Ramzan Kadirov, bivši predsjednik Dmitri Medvedev, ruski šef diplomacije Sergej Lavrov…

U razgovoru s novinarima, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će se napadi na bilo koji dio teritorija koji se Putin sprema pripojiti smatrali agresijom na samu Rusiju.

13:30 Rusija polaže pravo na oko 109.000 četvornih kilometara (42.000 četvornih milja) ukrajinskog teritorija, ili oko 18%, pored Krima koji je Rusija anektirala 2014. Da Rusija uspije uspostaviti kontrolu nad cijelim teritorijem Ukrajine na koji polaže pravo, Putin bi ukupno anektirao oko 22 posto Ukrajine, piše Guardian.

No, ruske snage ne kontroliraju cijeli teritorij koji namjeravaju pripojiti.

Peskov, kako naglašava i BBC, danas nije bio u stanju odgovoriti na pitanje gdje će biti granice Rusije. Rekao je da na to pitanje ne može odgovoriti u ovom trenutku.

Iako je Peskov rekao da će cijela regija Donjeck postati dio Rusije, tako je ostalo nejasno hoće li Rusija polagati pravo na cijele regije Herson i Zaporižje. Rusija, primjerice, trenutno kontrolira oko 70% regije Zaporižja.