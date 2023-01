KAKAV BAKSUZ! Pljačkaš restorana naletio na krivog gosta: Izgubio život nizašto

Novo ubojstvo dogodilo se u SAD-u.

Teksaška policija pokrenula je potragu za gostom restorana u Houstonu koji je ubio pljačkaša, a zatim pomogao drugim opljačkanim gostima da prikupe svoj novac.

Pokušaj pljačke i ubojstvo snimljeni su nadzornim kamerama unutar restorana Ranchito #4 Taquerija u jugozapadnom Houstonu, a na snimci je vidljivo da muškarac izvlači oružje i počinje pucati na pljačkaša.

Saznalo se da je pljačkaš u restoran upao s plastičnim pištoljem te je gost koji ga je upucao vjerojatno mislio da u rukama drži pravo smrtonosno oružje.

Iz policije su u priopćenju za javnost naveli da nisu podignuli optužnicu protiv muškarca koji je ubio pljačkaša, ali ističu da žele razgovarati s njim o “njegovoj ulozi u pucnjavi”, piše Guardian.

Priopćeno je da je osumnjičenik za pljačku bio u svojim 20-ima te je tijekom počinjenja pljačke nosio crnu skijašku masku i crne rukavice. Pljačkaš je pri ulasku u restoran uperio oružje prema gostima i zatražio njihove novčanike i novac. Na snimci je vidljivo da jedan od gostiju poseže za nečim, a zatim i izvlači oružje dok osumnjičenik hoda prema izlazu.

Gost je ispalio najmanje devet hitaca u pljačkaša te je napustio mjesto događaja prije dolaska policije. Pedro Lopez, vlasnik restorana, tvrdi da su on i njegovi zaposlenici još uvijek u šoku. Drugi gosti restorana također su napustili mjesto događaja prije dolaska policije.

Podsjećamo, diljem SAD-a legalizirano je posjedovanje oružja kod građana pa nije iznenađujuće da je pljačkaš restorana naišao na gosta koji je kod sebe imao pravi, a ne plastični pištolj.

