KAJTAZI: ‘SVI SU ZAKAZALI OSIM MOJIH SURADNIKA I MENE!’ ‘Pa ne možemo mi ulaziti u naselja i vršiti premetačine po kućama’, odgovaraju mu

Autor: Daniel Radman

“Svi su zakazali, osim Saveza Roma Kali Sara, mojih suradnika i mene. Mi sve činimo, ali kad nemate potporu jedinica lokalne samouprave i institucija onda je očito da to nije dovoljno”, rekao nam je saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi o ubojstvu i višestrukom ranjavanju u romsku nasilju Parag koje je potreslo Hrvatsku.

“Nakon onog prosvjeda na kojem je bio i međimurski župan, ništa u Međimurju ne ide dobro. Sve je loše. Mi imamo nekoliko županija gdje su pripadnici romske zajednice brojni, jedino u Međimurskoj županiji se događaju ovakve stvari. Zašto? Zato što jedinice lokalne samouprave ne žele rješavati pitanja pripadnika romske zajednice“, rezolutan je Kajtazi koji, očito, krivicu vidi samo u drugima.

Napominje da se o Romima piše negativno na društvenim mrežama i lokalnim medijima iza kojih stoje “pojedinci”, a to, smatra, stvara predrasude prema cijeloj zajednici. “Tamo ne možete ni pročitati ni jednu pozitivnu riječ o Romima. Samo negativno. I sve predrasude tako nastaju”, smatra.

Kajtazi: Trebamo koordinatore za rješavanje problema Roma

Kaže, Romi iz Paraga od malih nogu su diskriminirani, navodi tako da su u Osnovnu školu u Macincu ulazili na sporedni ulaz: “Zamislite da ne možete ući na glavni ulaz. Provjerite je li to istina! Kad imate tako nešto, što očekujete? I oni dobronamjerni Međimurci, kojih ima jaku puno, okrenut će svoje mišljenje kad stalno slušaju kako su Romi lijeni, neradnici itd. A s druge strane ne dajete im priliku”, upozorava.

Kao jedno od rješenja za integraciju Roma Kajtazi je preporučio uvođenje koordinatora za romska pitanja na razini jedinica lokalne samouprave, tamo gdje postoje naselja brojnija od 1.000 ljudi.

“Pa imamo naselja od 2.500 ljudi, a nemamo koordinatora. Zašto ih ne uposlimo? Govorio sam to i premijeru, i ministru…. to sam i stavio u operativni plan za nacionalne manjine. Ali što vrijedi kad jedinice lokalne samouprave ne žele to sprovesti i nemaju akcijske planove za rješavanje problema Roma. Ako nemate akcijske planove, onda nemate osigurana sredstva u proračunu, a ako nemate sredstva onda se neće ništa napraviti. Ili imate općina koje uzmu sredstva i na kraju godine to vraćaju jer ih nisu stigli utrošiti. To je ono što ja svo vrijeme signaliziram i govorim”.

S obzirom da je prozvao lokalnu vlast, kontaktirali smo nadležne, općinskog načelnika Nedelišća Nikolu Novaka i župana Josipa Posavca. “Nemam nikakvih komentara na njegove izjave”, kratko je poručio načelnik Novak. Jasno, izrazio je zabrinutost oko sinoćnje pucnjave.

“Zabrinut sam za situaciju koja je eskalirala. U općini Nedelišće suradnja s romskom nacionalnom manjinom je dobra, u stalnom smo kontaktu s predsjednikom Mjesnog odbora i Vijećem romske nacionalne manjine. Kod nas to dobro funkcionira, a problemi koji su prisutni u naselju tiču se pitanja sigurnosti, većinom su iz domene policije. Dakle, incident koji se dogodio, došlo je do pucnjave iz ilegalnog oružja, nije u domeni rješavanja općine Nedelišće, niti bilo koje druge, na taj dio ne možemo utjecati. Ondje gdje općina surađuje, s pripadnicima nacionalnih manjina, konkretno Vijećem mjesnog odbora po pitanju projekata i komunalne infrastrukture imamo dobru suradnju”, poručio je Novak.









Ne mogu županije ulaziti u naselja i vršiti premetačine

U županovo ime je odgovorila pročelnica Upravnog odjela za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije Maja Odrčić Mikulić koja također odbacuje tvdrnje o njihovoj krivici za eskalaciju nasilja.

“Unazad nekoliko godina uputili smo državi više dopisa i apela s prijedlogom rješenja i aktivnosti za koje smatramo da bi se trebale provesti vezano uz navedenu problematiku. Isto tako i Vlada RH, i nadležna tijela – od Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda za ljudska prava – upoznati su sa situacijom u međimurskim romskim naseljima, osobito po pitanju ilegalnog oružja i kriminalnih radnji koje, na žalost, karakteriziraju međimurska romska naselja”, kaže nam pročelnica Odrčić Mikulić.

“Isto tako, već je nekako uvriježeno svaljivanje krivice s nacionalne na lokalnu razinu, a mi sami ne možemo ulaziti u romska naselja. Nije u nadležnosti županije ni lokalne samouprave da ulazimo u naselja i vršimo premetačine po kućama gdje se nalazi oružje. Zna se kako to funkcionira, tako da ne znamo u kojem bi trenutku županija trebala reći da snosi odgovornost za posjedovanje kalašnjikova i drugog oružja u romskim naseljima. To je problem koji zahtjeva angažman države, izmjene zakona, javne politike… Sve je potrebno mijenjati”, dodaje.

Iznijela je potom i tvrdnju zašto do problema dolazi baš u Međimurskoj županiji.









“Ono što bih htjela naglasiti da država nije prepoznala prioritete. Mi imao Rome koji žive na području nekoliko županija, najviše u Međimurskoj, a jedan od najvećih problema je getoizacija. Kajtazi se zalaže za uređenje romskih naselja iako je moje osobno mišljenje da geto, koliko god bio uređen, uvijek ostaje geto, i na taj način se Romi ne mogu uključiti u društvo. Činjenica je da Međimurje ima najviše problema upravo zbog velikog broja Roma, imamo neslužbeno 12.000 od kojih velika većina živi u segregiranim naseljima u kojima ima obilje alkohola, oružja, u kojima djeca ne idu u školu, a kamatari drže sve pod kontrolom. To je jedan začarani krug, djeca odrastaju u visokorizičnom okruženju i zbog toga u odraslijoj dobi postaju delikventi”, zaključuje Odrčić Mikulić.