‘KAJ SAM JA POLUDIO? NEKA KAŽE AKO IMA HRABROSTI!’ Milanović izvan sebe, Plenković ga opasno podbo: ‘Anemični ne može dva skleka napraviti’

Autor: N.K

Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas u Opatiji na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 30 godina Primorsko-goranske županije. Pritom je dao izjavu za medije u kojoj je žestoko odgovorio na izjave premijera Plenkovića koji je rekao kako vidi da predsjednik Zoran Milanović ima problema sa “šmrkavim tikovima”.

“Anemični, ne može dva skleka napraviti i onda komentira tuđa fizička svojstva. Ja to ne radim. Ja imam problema s alergijama, imam ih cijeli život i šmrcat ću i dalje. On će se nekome rugati, ne može dva skleka napraviti, tri čučnja. Ja imam problema sa sluznicom”, rekao je Milanović. Na pitanje zašto opet odgovara i napada ad hominem, Milanović odgovara.

‘Apsolutno Ad hominem. Odgovaram na ad hominem. Mene zanima tko ovdje krade, a da bi dobio pažnju ja se moram služiti drugim načinima i drugim metodama kada sam bio premijer. Imao sam drugačiji oblik komunikacije, sada moram doslovno galamiti. To što je on rekao da ja šmrcam – da šmrcam. Ako ima aluzije neke, neka kaže, ali za to nema hrabrosti” ,rekao je Milanović nakon što je premijer Plenković izjavio kako vidi da “Milanović ima problem sa šmrkavim tikovima’.





Osim toga, premijer je ranije odgovarajući na poziv predsjednika da jasno kaže misli li otići u NATO, rekao kako je Milanović očigledn0 zavidan.

“Na čemu ja to imam biti zavidan? Na glupostima koje priča, na zaštiti kriminalaca i sumnjivih tipova? Evo, tu je Komadina, trideset je godina župan. Nitko nije uhićen. Izgleda da se tu nije kralo, ili se kralo malo. Ja sam duže u politici od Plenkovića. Pitajte ga zašto se to prije nije događalo, dok taj tip nije dobalavio na scenu. Ja ne znam kada sam nekome rekao da laže. Došao je razmaženi gojenac i počeo govoriti ljudima da lažu. Sve se ovo događa u realnom vremenu. Kaj sam ja poludio odjednom i počeo se baviti Plenkovićem. Ne, bavim se problem. Prihvaćam ga kao vođu Hrvatske, a moja dužnost je da postavljam pitanja i vršim pritisak. Ništa bez pritiska. Da ću prešutjeti i zatvoriti oči na očite nepravilnosti, neću. Ne dolazi u obzir da postanem dio regala, inventara. Sada dolazi faza alergija, doći će druga, a ti dečko radi sklekove, prijateljski savjet”, rekao je predsjednik Zoran Milanović.