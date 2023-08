Kadirov komentirao Prigožinovu smrt: ‘Dugo smo bili prijatelji, razlikovao se od drugih’

Čečenski čelnik Ramzan Kadirov, saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina, čije su se snage često borile uz Wagnerove jedinice u Ukrajini, u objavi na Telegramu komentirao je smrt Jevrgenija Prigožina.

“Dugo smo bili prijatelji i često smo morali rješavati najkompliciranija pitanja”, napisao je Kadirov u objavi u kojoj je Prigožina opisao kao osobu koja se od ostalih razlikuje svojom brzinom reagiranja, jedinstvenim komunikacijskim vještinama i upornošću.

“Ali upravo je takav bio Prigožin, sa svojim čvrstim stavom i željom da ono što želi dobije ovdje i sada”, istaknuo je Kadirov.

O smrti bivšeg čelnika Wagnera oglasio se i Pentagon.

“Wagnerove trupe u suštini su bile najučinkovitije ruske snage na bojnom polju. Njihova je učinkovitost smanjena i oni više nisu značajan čimbenik kada je riječ o sukobu unutar Ukrajine”, rekao je glasnogovornik Pat Ryder upozorivši da Wagner djeluje na mnogim mjestima, uključujući i Afriku, te da se potencijalna opasnost ne može zanemariti.

Unatoč izvješćima o Prigožinovoj smrti, još nema definitivnih dokaza o tome da je bio prisutan u avionu koji je nedavno srušen. Britansko Ministarstvo obrane izrazilo je uvjerenje da je Prigožin “vrlo vjerojatno” mrtav, ali službene potvrde nema.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 August 2023

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 25, 2023