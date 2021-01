KADA ŽENA BRANI MUŽA: ‘Ovo je noćna mora, to su nam priredili oni kojima smeta moj Matko’

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Prije nekoliko dana u medijima su osvanuli napisi kako je Matko Klarić, načelnik postaje granične policije Gruda uznemiravao policajke kojima je bio nadređen pa je tako jednu trudnu policajku natjerao na rad na graničnom prijelazu u dežurstvima od po 12 sati.

Ona ga je molila da joj omogući osmosatni rad u uredu u jutarnjim i večernjim smjenama te ne šalje na granični prijelaz jer bi u tom slučaju trebala nositi službenu odoru i opasač s pištoljem što joj je problem zbog trudnoće, no on joj to nije dopustio.

Iako je Služba za unutarnju kontrolu MUP-a provela istragu, a protiv njega je pokrenut disciplinski postupak, o svemu je obaviješten i DORH, a očekuje se i Klarićevo izlaženje na sudsko ročište Disciplinskog suda u Splitu, portalu Dubrovnik INsider obratila se načelnikova supruga Arnaudija.

U nastavku je njezina objava…

“‘Cilj ne bira sredstvo’, upravo tako se naziva ova noćna mora i bol koju je cijeloj obitelji priredila skupina onih kojima smeta Matko, njegova pozicija i nastojanje da provede pravičnost te spriječi i sankcionira kriminalne radnje. Vrline koje ga izdvajaju su karizma, empatija, otvorenost, pravičnost i hrabrost. Za njega biti policajac nije samo zanimanje, već kako on kaže: ‘policajac ili jesi ili nisi, to živiš 24 sata, a ne samo koliko ti traje radno vrijeme, ali prije svega treba biti čovjek’. I zaista, njegova vrata su svakome otvorena, za svakoga ima lijepu riječ, osmijeh, savjet, njegovo javljanje na telefon glasi :’ Izvolite, kako vam mogu pomoći?’ i nije važno koje je doba dana, i nije važno jeli kolegica, kolega, susjed, prijatelj, poznanik, prema svakom je otvoren. On nikada ne bi mogao ni pomisliti da bi nekoga uznemiravao na bilo koji način. Dapače, uvijek je spreman stati u zaštitu potlačenih i pružiti ruku. Sam je svojim radom gradio svoj put, prošao sve stepenice u policiji i stvarao svoj ugled. Dokaz njegove vrijednosti i velika podrška svih koji su ga ikad upoznali . Njih inscenirane i senzacijski i namjenski oblikovane vijesti ne mogu prevariti.









Bezuvjetnu ljubav, podršku i povjerenje ima od mene, majke, braće, cijele obitelji, jer je to zaslužio, jer i on to svima nama daje!”, piše u objavi Arnaudije Klarić.