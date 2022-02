‘KADA POGLEDA U MORE, IMA OSJEĆAJ KAO DA SU ISPOD DUHOVI!’ Agonija i borba u Istri, neki se ne usude više niti izaći na more: ‘Nisam nikada do sada to vidio’

Autor: L.B.

Borba istarskih ribara, zbog koje neki više ni ne izlaze na more, traje već dva mjeseca.

Naime, u Umagu i Savudriji bore se s ogromnim meduzama koje su toliko brojne i teške, da ribarima uništavaju mreže prilikom dizanja iz mora.

Zvuči nevjerojatno, no kažu kako znaju podizati i po tonu meduza u mrežama.

‘Ribari ne znaju što i kako dalje’

“Nisam nikada do sada to vidio, ribari ne znaju što i kako dalje”, rekao je savudrijski ribar Danilo Latin za Jutarnji.

Dodao je kako agonija s meduzama traje već dva mjeseca.

“Nikad nije bilo ovako. Lani ih je bilo kratko u trećem mjesecu i to je to. Ove godine nikako da se povuku i mi ne znamo kad ćemo moći ići dalje na more. Toliko ih ima da čak i nama ribarima nije svejedno. Jedan moj prijatelj nedavno je bio na moru i rekao da se nikad nije bojao pogledati u more. Ima osjećaj kao da su ispod vode duhovi “, kaže Latin.

Najezda morskih pluća

On i ostali ribari koji se susreću s ovom najezdom meduza na samom sjeveru Istre žele čak da se proglasi elementarna nepogoda.

“Mi sad ne možemo na more jer samo imamo štetu. Neke meduze imaju i po osam kila. A i ne znamo kad ćemo moći ići. Obavijestili smo o tome stručnjake na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču i pozvali Institut za istraživanje mora Ruđer Bošković iz Rovinja jer želimo da se za nas proglasi elementarna nepogoda”, tvrdi.









Znanstvenica Barbara Sladonja iz Centra za invazivne vrste porečkog Instituta za poljoprivredu i turizam ne zna točno reći kad će se meduze povući i hoće li to biti do ljeta.

“Radi se o meduzi ‘morska pluća’ (lat. Rhizostoma pulmo). Ova meduza prirodno je prisutna u našem moru i zadnjih stotinjak godina povremeno se pojavljuje u velikom broju, tzv. fenomen cvjetanja meduza raznih vrsta, pa i ‘morskih pluća’. Zadnjih godina takva cvjetanja traju sve duže i duže. Nema pouzdanog odgovora kad će se povući”, rekla je i dodala da su već trebale, međutim populacije je i dalje brojna.

Ribarima može pomoći samo ministarstvo

Najavila je i istraživanje ove pojave, a navodi i kako je više razloga za ovu najezdu žarnjaka.

“Jedan je previsoka temperatura mora. Naime, populacija ‘morskih pluća’ zimi bi se trebala značajno smanjiti zbog niskih temperatura. Ove godine ona očito nije dovoljno pala i populacija je stalno rasla. Također, poremećeni su hranidbeni lanci u moru zbog više faktora”, istaknula je Sladonja.









No, ribarima dok se meduze ne povuku, može pomoći samo resorno ministarstvo, budući županija za to nema novca.

“Moramo vidjeti što se događa i kako to spriječiti da se ne ponovi iduće godine. Planira se paket pomoći od 50 milijuna kuna koje će Ministarstvo podijeliti putem Uprave za ribarstvo našim ribarima za ovu tešku situaciju”, rekao je istarski pročelnik za poljoprivredu Ezio Pinzan.