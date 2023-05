‘KADA NETKO UBIJE DIJETE, SVI SE ZGROZE OSIM HRVATA!’ Okorjeli četnik govorio o masakru u Beogradu, voditeljica u studiju jecala dok ga je slušala

Autor: Dnevno.hr

Dragoslav Bokan, istaknuti velikosrpski šovinist i ultranacionalist koji je aktivno sudjelovao u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku, a povezuje ga se i s pokoljem u Voćinu kojeg je srpska paravojna skupina Beli orlovi počinila nad Hrvatima u tom mjestu u prosincu 1991. godine, u jutarnjem programu srbijanske Happy TV kod Milomira Marića komentirao je masakr koji je prošlog tjedna u beogradskog Osnovnoj školi počinio 13-godišnji Kosta K.

Rekao je da je ubojicu i žrtve poznavao jer njegov sin Vuk ide u navedenu školu Vladislav Ribnikar te ga je u panici zvao kada je istrčao iz škole.

Zatim je krenuo iznositi šokantne tvrdnje.





“To kroz što će on sad proći, kroz kakve će kazne on proći kad bude sretao ljude koji budu saznali da je on taj monstrum koji je ubio svoje kolege i kolegice… Pazite, kada netko ubije dijete svi se zgroze, osim Hrvata, nažalost. A kad netko ubije djevojčicu, a kad školski kolega ubije djevojčicu. Pa to su samo stupnjevi, čudni lift zla koji se penje na vrhu. Za Kostu K. bio bi Božji blagoslov da je metkom završio kao što je prije toga radio. Sve bi bilo realno, vidjeli bi i njegovo tijelo, i njegovi roditelji bi plakali nad njim, cijela priča bi se izjednačila. Ali danas je u ‘cancel kulturi‘ zabranjeno govoriti istinu, zabranjeno je reći ono što svi osjećamo da netko ne bi rekao ‘jao pa ne možemo tako pričati‘. Ma možemo. Ne daj Bože da je upucao moje dijete”, rekao je te nakon kraćeg izlaganja drugog gosta u studiju, nastavio.

“U bilo kojem domu u kojem će biti u nekoj budućnosti, on će biti mučen i maltretiran, on će proći kroz šestostruki pakao koji mu ja ne želim, bolje da je ubijen metkom i da leži sa svojim prijateljima”, rekao je pa krenuo o modernoj civilizaciji i smrtnoj kazni koja je ukinuta.

“Sentimentalni smo prema ubojicama, ‘pa njih je društvo tako načinilo‘. To kad ubije tvoje dijete, onda pričaj tu priču. Oni koji su nam govorili da ne treba ići na ratište, nisu gledali stradanje našeg naroda tamo gdje smo mi pokušavali spriječiti stradavanje našeg naroda”, rekao je Bokan.

Voditeljica Kruna Una Mitrović nije mogla suzdržati suze:

“Sad postoji mogućnost da roditelji ubijene djece umru od tuge”, jecala je.