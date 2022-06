KADA JE HRVATSKA POSTALA DRŽAVA SLUČAJ? Rade, primaju plaću, ali nemaju dovoljno za hranu. Za njih je otvorena samo jedna adresa

Autor: Dnevno.hr

Pučka kuhinja Doma sv. Antuna u Zagrebu na zagrebačkom Svetom Duhom dnevno podijeli oko 400 obroka. Dolaze im svi, od umirovljenika do majki s malom djecom. I tako svaki dan.

Voditelj kuhinje fra Vladimir Vidović kaže za 24 sata da kuhanih obroka ima dovoljno za sve, ali dodatnih donacija koje dijele poput voća, povrća i mlijeka nekad ponestane, ovisno koliko ih taj dan dobiju.

Jedna korisnica koja strpljivo čeka u redu kaže da joj je važno da dobije povrća, da može skuhati sebi i mužu.





“Imam mirovinu, ali s 2.000 kuna sad platiti pola kile zelenjave 15 kuna to je previše. Ovdje zna biti salate, blitve, poriluka, pa si onda uzmem radije tu nego na placu ili trgovini”, govori.

U redu ima i bolesnih, koji jedva hodaju uzbrdo, a došla je i jedna majka s djetetom. Njih otprilike 60 dobit će po jednu litru mlijeka. Tko dođe prvi, dobit će ga, tko dođe kasnije, vjerojatno neće, sve ovisi o tome koliko ima donacija taj dan.

Upravo su ove dodatne namirnice poput voća, povrća, kruha i mlijeka, razlog čekanja u redu. Mnogi s njima prehranjuju i obitelj.

“Što god da dobijemo, odmah podijelimo korisnicima, ali važno je naglasiti za donatore da kad doniraju misle na dostojanstvo tih korisnika. Da nam ne šalju trulu hranu koje se rješavaju. Znalo nam je svašta doći, to najviše vidim po odjeći koja nekad dođe u nenosivu stanju. Korisnici to onda ne mogu iskoristiti”, naglašava fra Vidović.

Ovo nam je potvrdila i jedna korisnica, koja kaže da često dobiju hranu koja je pred istekom roka trajanja te je zato mora brzo potrošiti.

Na službenoj stranici Dobrog doma, ustanove koja koja obroke dijeli na četiri lokacije, piše kako pravo na prehranu u pučkoj kuhinji imaju korisnici stalne pomoći i jednokratnih pomoći dok za to postoji prijeka potreba sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, samohrani roditelj jednog ili više maloljetne djece ako je korisnik stalne pomoći i korisnik jednokratne pomoći dok za to postoji prijeka potreba. Privremeno se može odobriti pravo na prehranu u pučkoj kuhinji i osobama bez hrvatskog državljanstva koje imaju stalni boravak u Republici Hrvatskoj, ako to zahtijevaju životne okolnosti u kojima su se našle – navodi se na službenoj stranici Dobrog doma. Svoja prava korisnici mogu realizirati preko Centra za socijalnu skrb Zagreb.









Najviše zabrinjava što pučku kuhinju počinju koristiti i zaposleni građani.

“Imam primanja, ali za pokriti i hranu i sve ostale troškove nije dovoljno. Da ovdje ne dobijem obrok i ponekad namirnice, ne znam kako bih preživjela”, zaključuje korisnica.