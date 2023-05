‘KAD SE SJETIM SVOG POKOJNOG OCA MARTINA!’ Karamarko otkrio strašnu obiteljsku golgotu: ‘Noževima su dovršavali posao’

Autor: Dnevno.hr/L.B.

Bivši predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko prisjetio se ovih dana, kada se Hrvati prisjećaju žrtava s Bleiburga, svog pokojnog oca.

Na Facebooku je napisao sjetnu objavu, no na koncu je prozvao Europu zbog odnosa i stava prema određenim totalitarnim liderima.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.





‘Božja providnost spasila ga je od streljačkog stroja’

“Ovo su dani kada se na jedan poseban način sjetim svog pokojnog oca Martina. Dani su bleiburških sjećanja i emocija.

Sjedim pored njega i slušam tog blagog i emotivnog čovjeka dok ponovno proživljava scene svog križnog puta i logora u Beogradu. Božja providnost spasila ga je od streljačkog stroja u bleiburškoj šumi.

Koliko puta sam tužan i ogorčen pokušavao vizualizirati kako iz četveroreda izvlače njegove prijatelje i noževima dovršavaju njihove živote.

‘Kad bi izmučeni krenuli ka Dravi utažiti žeđ, zagrmili su mitraljezi’

Šaka kukuruza, dnevni obrok. A on je i to znao podijeliti sa svojim bratom i suborcima. A kad bi izmučeni i gladni krenuli ka Dravi utažiti žeđ, zagrmili su mitraljezi. A imao je samo 23 godine… I preživio je. Ali stotine tisuća nisu. Skončavali su u bezbrojnim jamama, od Triglava pa do Vardara.

A danas živimo u državi u kojoj vladajuća elita nije sposobna reći da je nad hrvatskim narodom 1945. počinjen genocid. Nije sposobna obraniti te nevine žrtve od ponovljenog ubijanja, neimenovanjem krivaca i počinitelja tog magnum crimena.

‘Europska prsa poplavila od busanja’

Europska prsa poplavila od busanja, ali nikako izreći ime zločinca Tita…No sve to što rade nije vrijedno stare, vojničke čizme nekog bleiburškog mučenika. Sjetimo se te mladosti, zarobljenih vojnika, civila, žena, djece…









Reče jedan od satrapa – oni su morali umrijeti da bi Jugoslavija živjela.

Budimo ponosni na njih kao što sam ja ponosan na svog oca. Sjetimo ih se u našim molitvama. Bog ponekad i krivim crtama piše ravno. Vjerujem u to…