‘KAD MOŽEŠ BITI U PREMIJERA?’ Plenkoviću je bio prezentiran preplaćeni softver!? Rekao je: ‘Gospodine, vi ste prvi koji nije žicao”

Autor: Dnevno.hr

Sporni softver, zbog čije nabavke bivšu Plenkovićevu ministricu Gabrijelu Žalac očekuje suđenje, još je 27. travnja 2017. prezentiran premijeru Andreju Plenkoviću u njegovom uredu, doznaje se iz nedavno podignute optužnice, piše Telegram.

Naime, sredinom srpnja 2019. otkriveno je kako je Žalac, kao tadašnja ministrica EU fondova, dala 12.9 milijuna kuna za softver koji je zapravo koštao manje od tri milijuna, iz čega proizlazi kako je na tom poslu zamračeno oko 10 milijuna kuna.

U optužnici Ureda europskog tužitelja je, kako piše Telegram, detaljno opisan susret Gabrijele Žalac, njezinog današnjeg suoptuženika Mladena Šimunca i premijera Plenkovića od prije gotovo šest godina.





‘Kad možeš biti kod premijera?’

Premijer se tako u svom uredu sastao s Mladenom Šimuncem, koji je u svojoj obrani nakon uhićenja sam opisao kako je došlo do tog sastanka. Pred istražiteljima je prvo ustvrdio kako bez političke podrške ne bi ni išao u takav milijunski natječaj.

“U Hrvatskoj se ne događa ništa na razini dva, deset ili sto milijuna kuna, a da ured vlade o tome nije obaviješten. Netko tko upravlja državom mora vidjeti da mu je to dovoljno dobar softver i netko tko upravlja sigurnošću mora zaključiti je li to dovoljno sigurno. Ako je to to, onda ima smisla”, izjavio je Šimunac.

Zatim se prisjetio kako je dobio telefonski poziv da dođe u ured premijera.

“Dobar dan, dobar dan. Kad možeš biti u predsjednika vlade? Molim? Kad možeš biti u premijera? Šta kad mogu bit, mogu bit kad premijer kaže…”, opisivao je kako je dobio poziv. Kada je stigao, rečeno mu je da ima desetak minuta.

Žalac dobila upozorenja da PLUR nije dobro rješenje

Šimunac zato nije gubio vrijeme, već je premijeru iznio sve što softver PLUR, odnosno platforma za strateško planiranje i upravljanje razvojem, nudi. Prisjetio se da je morao dosta detalja pojašnjavati, pa čak i ponavljati. Uvjeravao je premijera da bi neka rješenja ustupio vladi, ali pod uvjetom da vlada nastavi brinuti o sigurnosti jer je taj segment za njega bio preskup.

“Premijer se diže i pruža mi ruku i kaže: Gospodine Šimunac, moram vam nešto reći. Da, recite. Ovo je prvi put, dok sam ja predsjednik Vlade RH, da je u ovu vladu netko nešto donio, a ne da je došao nešto žicati. Vi ste prvi koji je donio vrijednost ovoj vladi. Ja gledam i govorim: Predsjedniče, ne, ne, bit će tu puno posla. Izađemo van. I super, riješen problem”, iznio je Šimunac pred istražiteljima, prenosi Telegram.









Nakon toga Gabrijela Žalac je suradnicima rekla da je nabavka ovog softvera strateška odluka vlade iako je, kako su utvrdili istražitelji, od više svojih suradnika dobila upozorenje da PLUR za njih uopće nije dobro rješenje. Osim toga, suradnici su tražili da se ide u otvoreni postupak javne nabave kako bi se mogle javiti i druge tvrtke ne bi li se dobila najbolja cijena. Nije ih poslušala.