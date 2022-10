KAD KRENE, ZNAT ĆEMO, VIDJELI BISMO ‘PORUKE’! Pet znakova da počinju nuklearni udari: Jednom kada se krene tim pute, teško se vratiti nazad

Autor: Dnevno.hr

Rat u Ukrajini i dalje traje, a u medijima se stalno spominje strah od potencijalnog nuklearnog udara.

Apokaliptični ruski nuklearni napad na Ukrajinu bit će posljednji korak na razornoj “ljestvici eskalacije”, upozorio je stručnjak Paul Ingram iz Centra za proučavanje egzistencijalnog rizika na Sveučilištu Cambridge, piše The Sun.

On je iznio je korake koje bismo mogli vidjeti uoči hipotetskog smrtonosnog lansiranja nuklearne bombe, piše tako The Sun koji tvrdi da su se britanski špijuni infiltrirali u ratni stroj Kremlja.





Ovaj stručnjak je dodao da, iako je do nuklearnog napada još nekoliko koraka, jednom kada se krene tim putem, postaje sve teže vratiti se nazad. Ingram, koji radi kao voditelj akademskog programa i viši znanstveni suradnik u centru, iznio jetako pet znakova koje bismo mogli uočiti na putu prema mogućem nuklearnom Armagedonu.

To je rekao nakon što je šef GCHQ-a Jeremy Fleming ustvrdio da britanski špijuni pažljivo prate sva moguća ruska nuklearna kretanja. Ingram je za The Sun Online rekao: “Nuklearni udar iz vedra neba bez ikakvog upozorenja nije vjerodostojan ishod. Imali bismo upozorenja.”

“Nuklearne rakete su tu prije svega kao sredstvo odvraćanja. Njihova uporaba je nevjerojatno opasna, i to ne samo iz očitih razloga. Možda ne funkcioniraju baš dobro. Vrlo su destruktivne, ali ne moraju imati željeni vojni ili politički učinak. U vojnom smislu, to je kao skok s litice”, dodao je.

Ovo je pet jezivih znakova koje bismo mogli vidjeti ako se Putin počne spremati za smrtonosni nuklearni napad.

Eskalacijska retorika

Posljednjih tjedana Putin je nastojao pojačati prijetnje i jezik oko svog nuklearnog arsenala. Baš ovog tjedna, eksplozivno izvješće tvrdi da je Putin upozorio milijardera Elona Muska da će upotrijebiti nuklearno oružje ako Ukrajina pokuša vratiti Krim.

Ranije ovog mjeseca, Putin je unaprijedio na položaj generala nasilnog ratnog zapovjednika Ramzana Kadirova, koji je zahtijevao od Rusije da baci nuklearnu bombu na Ukrajinu.









Također je postavio svog nemilosrdnog “generala Armagedona”, Sergeja Surovkina, za šefa oružanih snaga. Vjeruje se da je taj general, zloglasan po svom nemilosrdnom bombardiranju Sirije, odgovoran za ovotjedno neselektivno granatiranje civilnih ciljeva u Ukrajini.

Ali Ingram je objasnio da bismo uoči rata mogli uočiti više “izravnih” upozorenja o nuklearnim napadima, umjesto prijetnji koje na to samo upućuju. Prijetnje bi također bile dio “dosljednije” poruke ruskog vodstva, dodao je.

“U ovom trenutku imamo mješovite poruke”, rekao je. “Od jednih dobivamo prikrivene prijetnje, od drugih poricanje. U slučaju kretanja prema nuklearnom udaru, vidjeli biste manje dvosmislene poruke.”









Kibernetički napadi

Udaru bi prethodio porast kibernetičkih napada na Ujedinjeno Kraljevstvo.

Stručnjak za obranu Edward Lucas rekao je za The Sun da bi veliki kibernetički napad “mogao srušiti Nacionalnu mrežu”, što bi izazvalo “nerede za nekoliko dana”.

Upozorio je da bi drugi kibernetički napadi mogli ciljati mobilne mreže, beskontaktne metode plaćanja i prometne veze. Ingram je dodao da takve kibernetičke napade trebamo očekivati kao dio eskalacije neprijateljstava između Moskve i Londona.

“Kibernetički apadi su mnogo manje rizični od nuklearnih projektila”, objasnio je. Britanija bi čak mogla pokrenuti vlastite preventivne kibernetičke napade na ruske obrambene sustave.

Kretanja oko nuklearnih mjesta

Veteran britanskih oružanih snaga, potpukovnik Stuart Crawford dodao je da Rusi neće moći pomaknuti svoje nuklearne bombe bez da ih se otkrije. “Bojeve glave moraju biti premještene u projektile ili u zalihe topničkog streljiva”, rekao je za The Sun. “Moraju se izvaditi iz bunkera, Amerikanci će to vidjeti čim se to dogodi. Ako Rusija rasporedi svoje nuklearno oružje, osveta Zapada bit će brza i strašna. Rusija bi vjerojatno prestala postojati kao država u svom sadašnjem stanju.”

Raspoređivanje specijalnih postrojba

Ingram je rekao da bi u slučaju nuklearnog nagomilavanja ključni znak bio “kretanje strateških snaga”. Raspoređivanje relevantnih ruskih vojnih snaga koje imaju kontrolu nad nuklearnim oružjem ključni je element na koji špijuni paze.

“Još nismo vidjeli da su te snage raspoređene”, istaknuo je. “Zapadna vojna obavještajna služba ih prati, znat ćemo ako su se pomaknule.”

Razilaženje Crnomorske flote

Posljednja faza na Ingramovoj “ljestvici eskalacije” prije nuklearnog napada, raspršivanje je ključnih ruskih vojnih ratnih brodova i zrakoplova. To uključuje Crnomorsku flotu, trenutno stacioniranu u Sevastopolju, na Krimu.

Neposredno prije udara, objasnio je, “Crnomorska flota bi napustila Sevastopolj, a njeni nosači zrakoplova bi se disperzirali, tako da su manje ranjivi”.

“Vidjeli bismo niz ruskih nuklearnih podmornica koje lansiraju iz luke i povećanu spremnost ruskih bombardera. Većina ruskih kopnenih strateških snaga je mobilna, tako da bi ih sateliti mogli pokazati i u pokretu. Vidjeli bismo ih kako se razilaze iz svojih baza i zauzimaju položaje u ruskoj okolici, slično kao kad je nuklearno oružje bilo pohranjeno u Greenham Commonu.”

A za vrijeme ovih “šta bi bilo kad bi bilo analiziranja”, bivši šef NATO-a Richard Shirreff upozorio je da svijet mora biti spreman za nuklearni rat s Rusijom u slučaju kolapsa Putinove vojske. Govoreći za The Sun, pozvao je Zapad da nastavi “s pritiskom na tiranina dok njegova invazija na Ukrajinu nastavlja gubiti zamah”.

NATO počinje svoju nuklearnu vježbu

NATO je priopćio da će danas početi svoju godišnju nuklearnu vježbu “Steadfast Noon”, s do 60 zrakoplova koji će sudjelovati u trenažnim letovima iznad Belgije, Sjevernog mora i Britanije kako bi uvježbavali korištenje američkih nuklearnih bombi raspoređenih u Europi.

Nuklearne vježbe – koje ne uključuju prave bombe – održavaju se usred pojačanih napetosti, nakon što je Rusija opetovano prijetila nuklearnim udarima u Ukrajini poslije velikih vojnih neuspjeha na tamošnjem bojnom polju.

“Steadfast Noon” će se vjerojatno poklopiti s godišnjim nuklearnim vježbama Moskve, nazvanim “Grom”, koje se obično izvode krajem listopada i u kojima Rusija testira svoje bombardere, podmornice i projektile koji mogu nositi nuklearno oružje.

NATO je rekao da zapadne vježbe nisu potaknute posljednjim napetostima s Rusijom.

“Vježba, koja traje do 30. listopada, rutinska je, ponavljajuća aktivnost obuke i nije povezana ni s kakvim aktualnim događajima u svijetu”, objavio je savez na svojoj web stranici, dodavši da se neće koristiti bojevo oružje.

“Ova vježba pomaže osigurati da nuklearno odvraćanje saveza ostane sigurno i učinkovito”, rekla je glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu.

Belgija je domaćin vježbi u kojima će sudjelovati 14 zemalja i do 60 zrakoplova, uključujući najnaprednije borbene zrakoplove na tržištu i američke bombardere dugog dometa B-52, koji će dolijetati iz zračne baze Minot u Sjevernoj Dakoti, navodi se u priopćenju.

U utorak je šef NATO-a Jens Stoltenberg jasno dao do znanja da će savez nastaviti sa svojim vježbama unatoč napetoj međunarodnoj situaciji.

Otkazivanje vježbi zbog rata u Ukrajini poslalo bi “vrlo pogrešan signal”, rekao je novinarima i dodao da je vojna snaga NATO-a najbolji način da se spriječi daljnja eskalacija napetosti.