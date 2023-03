‘KAD KRENE PURPURNA APOKALIPSA, BIT ĆEMO IZNENAĐENI!’ Hrvatski novinar upozorava, prisjetio se Manolića: ‘Kuhamo mi žabu, nad Berlinom tutnje vojni avioni’

Autor: N.K

Poznati hrvatski novinar i voditelj HRT-ove emisije ‘1 na 1’ često putuje u Berlin, a ono što je tamo vidio prilikom svog posljednjeg posjeta inspiriralo ga je za objavu na Facebooku u kojoj se kratko osvrće na mogućnost “krvavog rata” u 21. stoljeću.

Kako se čini, Bolković strahuje da bi nas mogla zadesiti “purpurna apokalipsa”, a prisjetio se i Manolićevih zloslutnih riječi.

“Nebom nad Berlinom oko podneva tutnje vojni avioni. Kuhamo mi žabu, kuhamo, a kad krene purpurna apokalipsa, bit ćemo iznenađeni kao zimska služba snijegom. Nikad neću zaboraviti to kasno ljetno popodne ispred Manolićeve kuće i opasku:





– XXI. stoljeće bit će krvavije od XX., vidjet ćete., rekao je out of the blue.

Ja sam zgranut pitao:

– Kako to mislite?

– Pa ni WWII nije pao s neba. I tada se to dugo kuhalo, pripremalo. A onda je izbio”, prisjetio se razgovora s Manolićem i dodao.

“Šteta je što je ljudska rasa prirodna aberacija”, stoji u Bolkovićevoj objavi koja je izazvala velik broj reakcija njegovih pratitelja.

“Strašno je ovo kaj pišete”, dobacio je u komentaru jedan pratitelj. “Nije. Strašno je to što se događa”, odgovorio mu je Bolković.