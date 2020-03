KAD JE NEVOLJA TU POJAVI SE LJUDSKOST: Dobri ljudi pomažu starijim sugrađanima tijekom epidemije koronavirusa

Autor: Dnevno

Među najranjivijim skupinama kada je u pitanju koronavirus su naši stariji sugrađani. Posebno se to odnosi na one koji neće moći otići do trgovine po hranu ili ljekarne po lijekove. Međutim, i za to je nađeno rješenje.

Za one koji nemaju nikoga tko im može pomoći da im pomogne tu je Hrvatski Crveni križ. Aktivirali su sve ekipe na terenu, 113 društava, kako bi pomogli starijima i nemoćnima. Dostavljaju hranu, lijekove i sve ostalo što im treba.

“Hrvatski Crveni križ ima sustav ljudi starih i nemoćnih kojima se i inače pomaže. Dakle, te ljude i obilazimo”, rekla je Katarina Zorić, glasniogovornica Hrvatskog Crvenog križa.

Ostali koji spadaju u tu skupinu, ali nisu u sustavu, mogu se javiti Društvu Crvenog križa u mjestu u kojem žive. Kod pomaganja je bitno je da se svi pridržavaju ovih uputa: “Potrebna je zaštitna maska, gumene rukavice, udaljenost od dva metra da ne bi, ne daj Bože, došlo do većih problema”, objasnila je Zorić.

U Osijeku za starije i nemoćne već je aktiviran dežurni telefon, piše Dnevnik.hr.

“Broj je 494 062 na koji se moći javit stari sugrađani kojima treba obaviti dostavu lijekova, plaćanje računa, dostavu osnovnih namirnica”, rekao je Denis Ćosić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek.

Namirnice i lijekove već dostavljaju mladi humanitarci koji su u doba korone pokrenuli inicijativu ”Jedni za druge”.

“Trenutačno je moj osobni broj na Facebook grupi ‘Jedni za druge’. Stariji ljudi nas zovu i mi ih spajamo s volonterima koji žive na njihovu području”, rekao nam je student Espi Tomičić.

“Mi smo htjeli samo razvoziti nekoliko ljudi koji se jave, pomoći nekom kome treba, i onda je to preko noći naraslo do toga da je to postalo akcija”, rekla je studentica Lucia Luque Akrap.

Mnogi se građani aktiviraju na razne načine. Ostavljaju i poruke u zgradama: “Poštovani stariji susjedi, ako vam treba pomoć s kupovinom namirnica, slobodno mi se javite. Sljedeća dva tjedna radim od kuće i bit će mi drago pod pauzom otići u trgovinu umjesto vas kako se ne biste izlagali gužvama”, piše u jednoj od poruka.