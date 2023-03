‘KAD JE HRVATICA USPJEŠNA, ODMAH SE PITAJU KOM JE DALA!’ Ni Hrvati nisu prošli, sasuli im sve: ‘Čim nešto postignu su tatini sinovi’

Ljubomora, jal, zavist. Poznata i kao jedan od sedam smrtnih grijeha. Ružan osjećaj. No, nažalost, za velik broj ljudi, osjećaj koji ih svakodnevno prožima dok gledaju svoje kolege, prijatelje, susjede, pa i obične nepoznate prolaznike.

Međutim, iz nekog razloga puno Hrvatica i Hrvata ljubomoru i zavist svojih sunarodnjaka vole nazvati ‘Hrvatskim jalom’, kao da je jal koji osjećaju Hrvati, na neki način drugačiji ili pak, specifičniji od jala koji osjećaju, primjerice Talijani, Mađari ili Nijemci.

Upravo je stanoviti 'hrvatski jal' postao i temom na Redditu, gdje su se o njemu raspisali Hrvati, poneki čak nudeći i definicije i teorije. Ipak, svim je komentatorima ove teme na Redditu zajednička jedna stvar – svi su s pojmom, kako se čini, vrlo dobro upoznati.





‘Zašto su Hrvati toliko željni ‘pos*ati se’ po svojim sunarodnjacima?’

Tako je inicijator teme na Redditu napisao:

“Promatram ovaj sub već nekoliko dana i primjećujem uzorak ponašanja; svaki put kada netko ukaže na tuđi ili (nedajbože) vlastiti uspjeh, obavezno se nađe ekipa da ga ismije, izvrijeđa i ‘spusti’.

Možda je dobar primjer ovog fenomena slučaj kada je Dino Jelusić objavljen kao novi član Whitesnakea, a naši sugrađani su ga ismijavali u stilu ‘nosit će im opremu’, ‘uskače u tuđe cipele’ ili slično. Postoje i mnogi manji primjeri iz svakodnevnog života, recimo kad komentiraš da ti je neka djevojka zgodna; odmah će se naći netko tko će komentirati kako ima kilu šminke na sebi ili da je sva izoperirana (bez obzira je li to činjenica ili ne).

Ako je žena uspješna u karijeri, odmah se nađu pojedinci koji pitaju kome je ‘dala’. Muškarci su ‘tatini sinovi’ i ‘korumpirani’ čim nešto postignu u životu, a žene koje su s njima ih ‘ne bi pogledale da nemaju para’. Zašto su Hrvati (općenito govoreći) toliko željni ‘pos*ati se’ po svojim sunarodnjacima?

Odakle potječe ovakvo ponašanje i zašto je toliko duboko ukorijenjeno u hrvatski mentalitet? Čini se kako će Hrvati oprostiti sve, osim uspjeha”, napisao je.

‘Hrvatski jal je proizvod koji treba proglasiti kulturnim dobrom’

Ubrzo mu je stigao naizgled vrlo profesionalan i stručan odgovor, koji na šaljiv način odlično opisuje ono o čemu je korisnik mreže pokrenuo temu.









“Hrvatski jal je naš najoriginalniji proizvod jer prosječnom Hrvatu za sreću ne treba puno, da mu se sin rodi i da susjedu crkne krava. Evo taman sam doša doma s posla i putem se javia jednom prijatelju iz mjesta do moga, a njegova obitelj je ‘žrtva’ hrvatskog jala. Roditelji su mu u privatizaciji davno ostali bez posla i pošto nisu IT sektor ni keramičari uvatili su se onoga što znaju, a to je poljoprivreda. Svi su ih tada žalili jer ko može od poljoprivrede živit, dvoje dice treba hraniti i školovati, račune plaćati itd. Međutim, malo pomalo ljudi rade, pa kupili krave, pčele, prave soparnike, otvorili OPG, ovdje je turizam jak pa se sve može plasirati, sinovi završili fakultete, neki agro smjer.

I to bi bila lipa priča da jedan sin nije prije dvi godine kupia desetak godina starog Mercedesa, lip auto, realno ništa posebno, ali tu je nastao problem. Sad priča ide nešto tipa, lako je njima imaju para, med im je krivotvoren, sir im je sama vodurina, ne vridi ništa, žive od poticaja, navodno im je i soparnik neka krivotvorina. Ja kupujem u njih i med i sir i meni je dobar, a i svima je bia dobar dok se vozia gnjili renol 4, otkad je mečka u kući ništa njihovo ne valja. Hrvatski jal je proizvod koji treba proglasiti kulturnim dobrom”, zaključio je čovjek.

Na to je, pak, uslijedio odgovor u kojem mu korisnik poručuje: “Uff, sve potpisujem, osim da je izvorni proizvod. Trebaš vidjet Nijemce, oni su si takvi po doma, ne daj bože da dijete bolje zarađuje od roditelja, nikad mu to ne budu oprostili. Sve u svemu, još smo i dobri, bar se u kući držimo skupa, a sused, je*ga, oni su svi neki mutikaše.”









‘Hrvati su dresirani da vole prosječnost’

Na Redditu se o hrvatskom jalu istaknulo još jedno mišljenje.

“Zato što su odrasli u društvu u kojem im se odmalena utuvljuje u glavu da je izbjegavanje odgovornosti ultimativna vještina. Ergo, ako je netko uspješan, to znači da je svatko kovač svoje sreće, a ako je svatko za svoju sreću odgovoran, onda je to u kontradikciji s beskonačnim cendranjem kako je netko drugi kriv što su njima male plaće, visoke cijene, što ništa ne mogu, ništa ne znaju, i općenito kako im je život oduvijek i zauvijek težak.

Pa se stoga ta kontradikcija mora ispraviti automatski skeptičnom reakcijom. Svatko tko ima para više od tebe jamačno je lopov, svaka curka koja je zgodna je zgodna jer ima para, svi koji imaju nešto što bi i ti htio imati 100 posto su lažljivi prevaranti, svi su korumpirani, svi su sve dobili prek veze, svi koji su otišli vani su lažljive licemjerne pi*ke i tamo su taksisti, lako bi i ja radio električne aute da mi je tata tajkun, blablabla.

Također, Hrvati su dresirani da vole prosječnost, pa i peer pressure igra ulogu, kao onaj eksperiment s bananama i majmunima u kavezu. Ako su svi prosječni, moja prosječnost znači da sam normalan. Pa ako se pojavi netko tko nije prosječan, treba ga zatući bejzbol palicom jer osjećat ćemo se bolje sami sa sobom”, zaključio je.

‘Teško je kad živiš u sobi u kojoj si odrastao, a imaš 30 i kusur godina’

Međutim, poneki imaju mišljenje kako se tu ne radi o nekakvom hrvatskom specifikumu. Tako u jednom od komentara stoji:

“Hate to break it to you (Ne želim vam sve uništiti), ali nisu samo Hrvati takvi. To je ljudska priroda, jedan obrambeni mehanizam. Lakše ti je kad netko propadne jer sam sebi daješ izgovor da nešto ne pokušaš. Kad netko uspije u nečemu, izvrijeđaš ga i nađeš sve moguće razloge zašto je uspio, samo da nije svojim trudom, radom i odricanjem – s ovim opet lakše prihvaćaš svoje stanje.

Ljudi koji se bave svojim životom nemaju vremena gledat druge živote, a ljudi koji uspiju u životu su prošli kroz sve i svašta i znaju kako je doživit neuspjeh. Zato ti takvi ljudi uglavnom neće ni bit jalni, jer su fokusirani na sebe i na svoje i svjesni su da ne znaju sve faktore koji čine nečiji uspjeh/neuspjeh.”

Uz ovo, još se nekoliko mišljenja istaknulo, pa tako jedan smatra kako su Hrvati jalni “zato što je nemoguće prihvatiti da je netko nešto postigao u životu, a ti si neškolovan, neradnik i živiš u maminom podrumu pa umjesto da poradiš na sebi krivicu svališ na političare ili Hercegovce. Svi bi Hrvati bili uspješni i bogati, ali ih je Kutle za*ebao”, napisao je jedan komentator, dok je drugi sarkastično dodao:

“Teško je kad živiš u sobi u kojoj si odrastao, a imaš 30 i kusur godina!”