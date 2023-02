‘KAD GOVORIM BUČA, MISLIM NA VUKOVAR’! Ukrajinski veleposlanik emotivno u studiju: ‘Hrvatska je ovo prošla, vi se nam lekcija’

Autor: Dnevno.hr

Ukrajinski veleposlanik u Hrvatskoj Vasilj Kirilič gostovao je u Dnevniku HTV-a i rekao da je život svakog Ukrajinca usmjeren na obranu svoje zemlje.

“Svi rade na tome da se Ukrajina obrani. Snažni smo duhom i uvjereni da ćemo obraniti Ukrajinu”, kazao je Kirilič.

Zapamtite Buču

“Hrvatska je prošla to razdoblje, vi ste lekcija za nas. Neprijatelj pokušava oduzeti od Ukrajinaca struju, kad ne uspijeva ništa na bojištu, da uništi temelj života, ali nije uspjelo. Mi smo jaki. Ukrajinci su ratnici svjetla. Navikli smo i imamo način kako obraniti svoju državu”, rekao je i ponovio da je za Ukrajini za pobjedu potrebno snažno oružje iako ga već dobivaju napretek.

“Trebamo protuzračne sustave obrane. Ukrajini je potrebna i ‘avionska koalicija’. Za Ukrajinu je važno da se čuva međunarodna solidarnost i podrška Ukrajini. Bitno je nastaviti pritisak i sankcije protiv agresora. Energetska sigurnost, nuklearna sigurnost, oslobađanje zarobljenika te odlazak ruske vojske dovelo bi do toga da se može govoriti o nekim stvarima i završetku rata”, navodi Kirilič.

Osvrnuo se na velika stradanja i usporedio ih s Vukovarom.

“Kad govorim Buča, mislim na Vukovar. To je grad mučenik i svjedok ovog genocida protiv čovječanstva. To je više od 20 masovnih grobnica. Pokopani su žena, djeca i stariji, vezanih ruku te silovani. To mora boljeti svakog slobodnog čovjeka”, rekao je Ukrajinac.

“Ukrajinci koji su došli zbog rata u Hrvatsku su oduševljeni. Osjećaju se kao kod kuće. To je svjedok da ste i vi prošli teško razdoblje. Zahvaljujem Hrvatima i Hrvaticama na obiteljskom prijemu Ukrajinaca. Dugujem zahvalnost braniteljima i Hrvatskoj te Hrvatima i Hrvaticama i vladi Republike Hrvatske na snažnoj podršci Ukrajini”, rekao je između ostalog.

Sukobima se ne nazire kraj, a mirovni pregovori nisu na vidiku.