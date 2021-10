JURIČAN I DALJE KRIJE TKO GA JE POZVAO NA SASTANAK! Netko laže: Šuti unatoč Tomaševićevoj tvrdnji!

Autor: N.K

Satiričar i redatelj Dario Juričan gostovao je u RTL Direktu nakon što se u medijima pojavila informacija da su on i Sandra Benčić išli na sastanak sa smijenjenim šefom Holdinga Nikolom Vukovićem.

Tomašević je na konferenciji za medije u utorak rekao kako je Vuković osobno pozvao Juričana i Benčić, nakon što se postavilo pitanje što su njih dvoje uopće imali održavati sastanak sa netom smijenjenim šefom Holdinga budući da nemaju nikakvu ulogu u zagrebačkoj vlasti. Međutim, Vuković odlučno demantira da je on njih pozvao na sastanak.

Juričan je pak danas odbio reći tko ga je pozvao na sastanak. Benčić je potvrdila gradonačelnikove riječi.

Ponovio tvrdnje da je bio medijator

“Bio sam tamo kao medijator i moram reći ono iz čiste emocije. Meni je stalo do grada, građana, došao sam tamo u namjeri da ekipu koja se posvađala i koja je bila pred velikim sukobom dovedem za stol i da nađu zajednički jezik na razlazu. To je tako eskaliralo da medijski rat ne staje. Odlučio sam ne sudjelovati u tome. Bio sam medijator i moja funkcija je završila kad sam izašao iz prostorije”, kazao je za RTL Direkt.

Ne želi reći tko ga je pozvao

Na pitanje tko je predložio sastanak, Juričan je kazao da neće ulaziti u to, baš kao što je rekao na današnjoj pressici unatoč tome što su gradonačelnik Tomašević i Sandra Benić već rekli da je Vuković sazvao sastanak.

Znakovito, na konferenciji je dodao kako ne želi zauzimati strane.

“Ta priča je za mene završila”, kazao je.

“Možemo podržavam, Vuković bi dao ruku za grad. Onda se posvađaju”









Ekipu iz možemo “samo poznaje”

“Nikolu Vukovića znam par godina. Radio sam film o Milanu Bandiću i tada sam ga upoznao. Činio mi se kao vrstan stručnjak koji mi je pokazivao kako Holding funkcionira, bio mi je odličan izbor za informacije o Holdingu. Upoznao sam tamo njegovog sina Vuka koji je dobar ekonomist i ostali smo si dobri. Ok sam s ekipom iz Možemo. To su aktivisti koje podržavam deset godina, koji su htjeli najbolje ovom gradu. Vuković je čovjek koji bi dao desnu ruku za Holding i grad. Imate te dvije strane koje se nakon tri mjeseca posvađaju. Onda sam ja tu čovjek koji se borio za grad da se riješimo korupcije i kriminala, a nakon tri mjeseca se uspiju posvađati. To mi je bilo katastrofa”, kazao je.

Komentirao nesnalaženje Možemo

“Ne bih bio tako oštar. Rekao bih da nije lako ući nakon 20 godina Milana Bandića u jedan ogroman sistem. Imate preko 20 gradskih ureda, 20-ak podružnica Holdinga. To je ogromna masa ljudi. Sad se od jedne nove upravljačke strukture da donosi brze odluke, a ne poznaje i nije se najbolje pripremila da kadrovima popuni to. Nije se pripremila jer su htjeli sve staviti u natječaj, ali tako se možda najbolje ne kadrovira. Ne kažem da treba svoje ljude staviti, ali biraš svoj tim, a ako ga biraš svoje ljude postaviš a ne da disperzivno staviš odgovornost i moliš boga da sve prođe dobro”, kazao je.

“Malo je to nezgodno ispalo”

“Neke su postavljali, a neke su imenovali. Malo je to nezgodno ispalo, ali tri mjeseca su na vlasti. U zadnjih 10 dana nekoliko stvari je buknulo, od Srebrnjaka, Holdinga, sad ide Plinara. Mislim da će toga biti sigurno. Sistem je toliko ogroman i dao bih im kredit, ali naravno da ljudi gube živce. Očekivalo se da će se Bandićevi kadrovi pomest, a znam da nam se jedan Ivica Lovrić smije iz ureda u Ilici. Treba ići u podružnicu u Brezovicu jer oni imaju veliku potrebu za jednim takvim stručnjakom. tako se radi”, kazao je.