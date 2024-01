Jure skroz klonuo kada je čuo presudu suca: Nožem izbo ženu i ljubavnika, a sada to skupo plaća

Autor: I.G.

Županijski sud u Karlovcu danas je donio nepravomoćnu presudu kojom se 37-godišnjeg Gospićanina Juru Markovića osuđuje na kaznu od 15 godina zatvora zbog četiri kaznena djela. Marković je bio optužen za pokušaj teškog ubojstva supruge N.M. (29), pokušaj ubojstva njezinog ljubavnika N.V. (23), prijetnje ubojstvom te protupravno oduzimanje slobode.

Podsjetimo, ova teška obiteljska tragedija dogodila se 22. kolovoza 2022. godine oko 17.15 sati u obiteljskoj kući na području Gospića u koju se Jure ušuljao na sporedna vrata te u spavaćoj sobi u intimnom odnosu zatekao suprugu sa susjedom i svojim poznanikom. U tom trenutku je njemu bila na snazi zaštitna mjera napuštanja njihova doma, kao i zabrana prilaženja supruzi na manje od 50 metara, i to zato što ju je 17. kolovoza zatočio i prijetio joj ubojstvom. No, prijetnje, ponižavanje i zlostavljanje ona je trpjela i ranije, ali je, kako je iskazala na sudu, mislila da će se to riješiti razgovorom, piše Jutarnji list.

Klonuo pri izricanju presude

Okrivljeni je izricanje zatvorske kazne dočekao vezan lancima na rukama i nogama mirno i bez komentara, no kada je predsjednik sudskog Vijeća Leon Kovačić izrekao kaznu, vidjelo se po govoru tijela, odnosno kratkom klonuću glave da je možda očekivao manju kaznu, te ga je ovih 15 dosta pogodilo.

Zatvorska kazna od 15 godina je jedinstvena, odnosno nastala je u stjecaju četiri kaznena djela, i to 10 godina zatvora za pokušaj ubojstva supruge, 5 godina za pokušaj ubojstva susjeda, zatim šest mjeseci za prijetnje i jednu godinu zbog protupravnog oduzimanja slobode.

Nasrnuo nožem

Sudac Kovačić je u obrazloženju presude kazao kako je Vijeće zaključilo “da je s potpunom sigurnošću dokazano počinjenje četiri kaznena djela”, odnosno da je “okrivljeni u nakani da ih usmrti zbog saznanja da su u intimnoj vezi najprije kuhinjskim nožem nasrnuo na N.V. i ubo ga u predjelu prsišta nanijevši mu osobito tešku ozljedu prsišta, kao i porezotinu na prstima lijeve šake, a zatim je u susjednom dvorištu sustigao suprugu, gdje je ona pobjegla s namjerom da zove policiju te je nožem ubo u predjelu trbuha.”









“Ona se sklonila u tu kuću, a nakon što je izašla i on se uvjerio da je živa rekao joj: “Kurvo, još nisi mrtva”, te joj nožem zadao još tri ubodne rane, u predjelu pazuha, leđa i dojke. Oštećeni su zadobili osobito teške ozljede, te je njihova smrt spriječena samo zahvaljujući brzoj intervenciji medicinskih službi”, kazao je sudac Kovačić.