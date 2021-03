JURČIĆ: ‘Napad na lik i djelo Milana Bandića napad je na građane koji su glasali za njega’

Autor: Sanja Plješa

Jedan od najvećih prijatelja pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića je ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

On je govorio na N1 o Bandićevom pogrebu za koji je rekao “da je osobno u koloni pazio na distancu, gledao na sve te ljude te da se ta situacija ne može uspoređivati s ni jednom drugom situacijom”.

“Ovdje su osjećaji ljudi puno širi i dublji i ne može se manipulirati masom. To su očekivane situacije. Takva je bila slična situacija u Vukovaru, kada je Torcida slavila te smatram da neće zbog toga biti povećanja broja zaraženih od koronavirusa. Na pogreb sam pozvan kao prijatelj, a pozvao me Ivo Lovrić jer surađujemo, kolege smo i prijatelji i uvijek sam na raspolaganju Gradu i stranci”, rekao je Jurčić.

Nisu li zapravo svi pred zakonom isti bilo je pitanje za Jurčića. Odgovorio je kako su svi isti, ali “nije isti njihov doprinos za grad”.

“Takve situacije su se uvijek događale. U svakom slučaju je ovo bio politički događaj. Bez obzira slagali se mi s njegovom politikom ili ne, ali to je bio Milan Bandić. Napad na lik i djelo na Milana Bandića je zapravo napad na građane koji su glasali za njega. Nisam pričao o politici nego o jednom čovjeku s kojim sam živio jedan značajan dio ljudskog života, a vučemo prijateljsku i familijarnu osnovu iz mjesta u Hercegovini”, istaknuo je Jurčić.









Na upit o tome gdje je zapravo umro Bandić, Jurčić je odgovorio da “ako ga je Bog pozvao da ode s ove zemlje, izabrao je politički dobar dan jer je ostavio svim pretendentima na vođenje grada Zagreba da iskažu svoja mišljenja bez napada na njega”.

“Nije predmet mog interesa gdje je Bandić umro, na kojem mjestu i u koje vrijeme. To je moj odgovor i moj stav. Nisam ga pratio niti znam kuda je hodao. Ako je zatražio moju pomoć u nekom mišljenju, to bih mu rekao. Kako je umro to je privatna i intimna stvar”, naglasio je Jurčić.

Govorio je i o cijepljenju “preko reda” te rekao kako je “loše upravljanje državom”.









“U osjetljivoj situaciji kad su ljudski životi u pitanju stvorio se osjećaj u kojem se trebalo paziti. Ovo je dosta nezgodna da ne kažem ružna situacija. Kad su prva cjepiva došla, trebalo je napraviti neke procedure. Pravila imaju pozitivne i negativne efekte, ali bolje ih se držati zbog povjerenja”, rekao je ekonomski analitičar. Dodao je da “budući da je riječ o životu ljudi tada je to prvoklasno političko pitanje”.