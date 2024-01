Jugoslavenski vunderkind sreću našao u Srbiji: Otkrio svoje veze s Hrvatskom

Mnogi koji pamte djecu genijalce iz bivše Jugoslavije sjećaju se Miodraga Mimija Mićića, koji je pokazao nevjerojatne vještine u polju znanosti, ali i Stefana Milenkovića, virtuoza na violini.

U to vrijeme na kanalima TV Beograd gostovala su upravo ta dvojica. I dok Mićić živi u Kaliforniji te po vlastitom priznanju u Srbiju rijetko dolazi, Stefan Milenković se nakon niza godina provedenih u Sjedinjenim Američkim Državama odlučio preseliti u Novi Sad još 2021.

Rođen 1977. u obitelji vrsnih glazbenika, prve satove violine dao mu je otac dok je imao svega tri godine, a prvi nastup kao solist s orkestrom odradio je kao šestogodišnjak.

Jugoslavensko čudo od djeteta: Svirao za Papu i Gobačova

Njegova intenzivna karijera počela je 1984. godine. U dobi od deset godina svirao je na Božićnom koncertu u Washingtonu za tadašnjeg američkog predsjednika Ronalda Reagana. Do svoje sedamnaeste godine bio je pobjednik ili finalist na prestižnim međunarodnim natjecanjima. Nastupao je za Papu Ivana Pavla II. i za Gorbačova u Beogradu.

Kao glazbenik širokih stilskih interesa, Milenković je nastupao s rock sastavom Gorillaz, pet puta nominiranim za nagradu Grammy u prestižnom Apollo teatru u Harlemu (New York). Koncert je uživo prenosio MTV.

Prisjetio se odlaska iz Srbije devedesetih: Bilo je strašno, bilo je poniženja

U podcastu ‘Točka povratka’ 2022. godine prisjetio se kako je izgledao njegov odlazak iz Srbije u SAD devedesetih. Je li osjećao nostalgiju za domom?

“Ja sam već do tada imao specifičan život, dosta rano sam morao odraditi emotivno odvajanje. Nisam se vezao da ideju nostalgije, uvijek sam imao sposobnost da se na nešto programiram. Ne znam je li to dobro ili loše. Ako znam da moram hodati po vatri, ja ću se programirati za to, tako da se ne vežem emotivno. Tako je bilo i s odlaskom u Ameriku, radio sam svjesno i nesvjesno na tome da nemam previše stvari koje mi stalno fale ili me izjedaju. Mentalno sam bio spreman da odem, bio sam spreman za potpuno drugačiji način života. S druge strane, nosio sam u sebi nukleus oko kojeg gravitira cijeli moj život, a to je violina, Jedan faktor je to što se događalo u vrijeme koje nije bilo sretno za nas, a to su rane devedesete. Tih posljednjih mjeseci 1992. bilo je strašno, bande su bile svuda oko nas. Vozili smo skate board, a svijet oko nas je postajao sve gori. Ne mogu baš reći da sam želio otići, jer mi to kao djetetu od 15 godina nije padalo na pamet. No, moji roditelji su krenuli razmišljati o tome. Bilo je velikih problema, od viza, poniženja u veleposlanstvima, nestašica. Više nisam mogao biti violinist u takvom svijetu, to je bio znak da nešto moram promijeniti”, rekao je iskreno Milenković.

“Bio je to veliki korak u nepoznato. Tome je prethodila selidba iz Beograda u Italiju, pa onda u Ameriku. Tamo je selio iz stana u stan, iz jedne savezne države u drugu”, rekao je te se prisjetio kako je izgledao njegov dan na Juilliardu.

“Vježbao bih od 8:30 do 12:30, a zatim od 15:00 do 19:00 sati. Između bih jeo i malo odmarao”.

Hektičan život koštao ga prvog braka

Hektičan stil života i bezbrojna putovanja koštali su ga prvog braka. Naime, njegova prva žena je prekrasna čelistica Ani Aznavoorian. Kako je proslavljeni umjetnik kasnije objasnio, razvod nije doživio kao poraz.

“Otišao sam iz Italije u Ameriku 1997. godine, u dvadesetoj godini na poziv Dorothy Delay, jedne od najpoznatijih pedagodinja za violinu na svijetu. U 22. godini sam dobio klasu od 10 učenika, nekoliko godina kasnije stigla je ponuda za Sveučilište u Illionisu pa samo tamo preselili. Sklon sam pretjerivanju u radu, kao da sam trkači konj koji je nervozan kada nema utrke. Svakog petka prve godine sam sjedao u avion i putovao iz Chicaga u New York pa se nedjeljom vraćao kući gdje me čekaju studenti. I te prve godine sam samo jedan vikend bio doma i onda je uslijedio razvod. Možda zašto što nitko od nas dvoje nije bio kod kuće. No, danas smo u dobrim odnosima”, rekao je virtuoz koji je danas u braku s gitaristicom Goricom Grozdanić, s kojom je 2020. dobio sina Nikolu.

Danas je 47-godišnjak, a u Srbiju se sa sinčićem i suprugom vratio 2021. godine. Živi i radi u Novom Sadu, gdje je redoviti profesor na Akademiji umjetnosti i umjetnički direktor nove koncertne dvorane.

Otkrio posebne veze s Hrvatskom

Održao je i nekoliko koncerata u Hrvatskoj, među kojima je bio i nastup na PagArtFestivalu prošlog kolovoza u prelijepoj zbornoj crkvi Marijinog uznesenja u Pagu te 1. srpnja 2022. u porečkoj Eufrazijani.

Tada je za Glas Istre otkrio što ga veže za Hrvatsku.

“S Istrom postoji posebna veza i uvijek tu s velikim zadovoljstvom nastupam. Djed je bio iz Rovinja, uvijek sam tu rado dolazio, to je dio odrastanja, djetinjstva, obiteljske povijesti, jako sam vezan za Istru. Svirao sam za 70. obljetnicu pulske Glazbene škole, u Eufrazijani sam više puta nastupao kao klinac, i ne krijem zadovoljstvo i uzbuđenje uoči nastupa pred porečkom publikom”, rekao je Milenković.