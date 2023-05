‘JOVAN JEDINI NIJE DOŠAO!’ Povijesni dan, a njega nema: ‘Jedna, jedina stolica ostala je prazna, i to u prvom redu, to je stršalo’

Autor: Daniel Radman

Prvi predsjednik Sabora Žarko Domljan bio je, dakako uz predsjednika Franju Tuđmana, centralna figura antologijskog 30. svibnja 1990. koji danas obilježavamo kao Dan državnosti.

Tada je konstituiran prvi demokratski izabran višestranački Sabor, a Domljana je zapala čast da predsjedava.

“Imao sam osjećaj da se na mene svalila jedna ogromna planina. Odgovornost. Ni približno takvu funkciju nisam mogao zamisliti, a kamoli da bih je doživio. Prvo što sam učinio, otišao sam kardinalu Kuhariću s kojim sam bio dobar i inače i molio ga za njegov blagoslov“, prisjetio se Domljan u velikom intervjuu IKA-i koji je dao pola godine prije svoje smrt prije tri godine.





“Apsolutno je to bio najsvečaniji trenutak i po broju ljudi jer tada je Sabor imao 356 zastupnika, a ne 140 kao sada. Nisu mogli svi ni stati, novinari, gosti, uzvanici, iz Beograda, iz Ljubljane, crkveni velikodostojnici osim jednoga, a to je srpski patrijarh Jovan.

Jedna, jedina stolica u Saboru i to u prvom redu tako da se to jako vidjelo, to je stršalo kako da kažem. Jovan jedini nije došao. Došli su židovski, protestantski, katolički normalno i grkokatolički, ali srpski nije došao niti je došao na ijednu sjednicu hrvatskog Sabor”, prisjetio se Domjan.