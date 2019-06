Josipović za N1: ‘Kolinda je na svakom koraku sramotila državu’

Bivši hrvatski predsjednik Ivo Josipović gostovao je na N1 televiziji, gdje je komentirao rezultate izbora za Europski parlament, kao i nadolazeće predsjedničke izbore. Na pitanje o kandidaturi Miroslava Škore, Josipović je izjavio da ga smatra ozbiljnim kandidatom desnice. “Kolinda Grabar-Kitarović nije se pokazala kao predsjednica i na svakom koraku je sramotila državu”, rekao je Josipović.

Josipović vjeruje da je SDP krenuo u dobrome smjeru zahvaljujući Davoru Bernardiću koji je sastavljanjem liste pokazao veliku političku mudrost. 4 mandata su, prema Josipovićevim navodima, dobar rezultat i početak uzleta stranke, kojoj su već dulje predviđali raspad pod vodstvom aktualnog predsjednika. Na pitanje kako ocjenjuje činjenicu da je i on jedan od mogućih SDP-ovih kandidata za predsjedničke izbore, uz Zorana Milanovića i Tonina Piculu, bivši predsjednik Ivo Josipović je rekao: “Vode se neki razgovori. Vidjeli smo da Zoran Milanović jedini vodi kampanju na uspješan način. Vidio sam da prema anketama ima problem u drugom krugu”.

Osvrnuo se i na nedavno HNS-ovo pozivanje Milanovića da bude njihov kandidat za predsjedničke izbore, jer smatraju da je on više liberal nego socijaldemokrat: “To je njihova ocjena. Milanović je između ljevice i liberalizma. Mislim da ljevica treba imati pravog lijevog kandidata. Kad stranka provjeri tko bi to mogao biti, znat će se odluka. A stranka će odluku donijeti do 15. 7.”

Na pitanje postoji li mogućnost velike koalicije između SDP-a i HDZ-a, Josipović je diplomatski odgovorio: “Mogući su različiti scenariji. U Europi postoje razni kompromisi stranaka kako bi se izbjegla radikalizacija desnice. Ja ne znam hoće li do toga doći i kako će se tu postaviti stranački odbori. Ali, taj desni radikalizam je u temeljima HDZ-a. Vidite kako u javnosti istupaju neki članovi HDZ-a. Uza sve kritike, premijer ne spada u tu radikalnu desnicu, no ima ljude koji su drugačiji, poput Davora Ive Stiera i Milijana Brkića. Ja sa svoje svjetonazorske strane imam više simpatija za Plenkovića nego za desniju stranu HDZ-a”.