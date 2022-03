JOSIPA RIMAC TEŠKO BOLESNA I RAZVODI SE! Borba s karcinomom, prijateljica shrvana: ‘Kažu da joj je novi dečko uvijek naoružan’

Autor: Iva Međugorac

Prijateljice smo i ne bih joj se htjela zamjeriti. Tim riječima započinjemo razgovor s osobom bliskom bivšoj državnoj tajnici i kninskoj gradonačelnici Josipi Rimac, protiv koje je nedavno podignuta optužnica.

Ako se pita USKOK-ove istražitelje, to je tek početak onoga što bi se trebalo odvijati u slučaju bivše HDZ-ovke čiji je glavni krimen afera Vjetroelektrane, koja se još obrađuje i koja bi još ozbiljnije trebala uzdrmati nacionalnu političku scenu, ionako poljuljanu aferom uhićenog ministra Darka Horvata, ali i istragom otvorenom protiv SDSS-ova potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića te bivšeg ministra poljoprivrede, HDZ-ova Tomislava Tolušića.

Horvata i Miloševića u nevolje je uvukla bivša Horvatova pomoćnica Ana Mandac koja se u javnom prostoru spominje u kontekstu afere Vjetroelektrane, dok je ministra gospodarstva Tomislava Ćorića u nevolje uvukao njegov nekadašnji pomoćnik Domagoj Validžić, čija je supruga Anita rodbinski povezana s Josipom Rimac.

I Validžić je također povezivan s pogodovanjem poduzetniku Milenku Bašiću, jednome od protagonista spomenute afere Vjetroelektrane.

Razdvojeni život

Sve to vrlo dobro zna i Josipa Rimac, no prema riječima njezine prijateljice, ona ovih dana ima drugih problema, onih zdravstvene prirode. Naime, kako tvrdi naša sugovornica, nedavno je u zagrebačkoj Petrovoj bolnici operirala karcinom, a od početka godine je na pretragama pa je trenutno kod kuće na mirovanju. Premda prolazi kroz težak period, Josipi Rimac svi su okrenuli leđa. Nitko iz HDZ-a nije joj se javio otkako se našla u središtu skandala, a i kada kojim slučajem sretne nekoga od svojih bivših kolega, oni uglavnom bježe od nje, okrećući joj leđa kao da nikada nije bila jedna od njihovih mladih uzdanica.

“Svi bježe od nje”, s gorčinom nam otkriva žena koja se predstavlja kao Josipina prijateljica pa dodaje da Rimac ni u privatnom životu ne cvjetaju ruže. Navodno se još nije razvela, ali je u postupku, ona i suprug, koji se također u medijima spominjao zbog nerazmjera između primanja i imovine, već neko vrijeme ne žive zajedno. Jedno su vrijeme Rimac povezivali s generalom Kruljcem, no njih dvoje danas su u prijateljskim odnosima.

“Ona je već dulje u vezi s čovjekom koji je svjedok u njezinu slučaju. On je pronašao ‘bubicu’ u autu i bio je uhićen s njom, u njezinu stanu”, otkriva nam prijateljica Josipe Rimac, a tim otkrićem u pitanje dovodi medijske napise o tome kako je “bubicu” u njezinu vozilu pronašao obavještajac Toni Matas, koji se nedugo nakon ispitivanja o tom slučaju ubio.

“I novi partner je časnik HV-a, mislim da je u nekoj specijalnoj postrojbi, kažu da je uvijek naoružan, i uvijek je s njime vani, on joj je kao svojevrsni zaštitar, a kažu da je bio djelatnik SOA-e i MUP-a, njih su dvoje stalno skupa”, priča nam dalje prijateljica te dodaje da je novog partnera bivše kninske gradonačelnice USKOK ispitivao nekoliko puta. Ispitivalo se nekoliko puta i Josipu Rimac kojoj je boravak u Remetincu teško pao, podjednako teško palo joj je to što će sama morati podnijeti teret cijele afere premda nije jedina u njoj sudjelovala.

“Kaže da je to cijeli sustav, da nije radila ništa što nisu radili drugi i da nije potpisala ni jedan dokument jer su ipak ministri bili nadređeni njoj, a ne ona njima. Sada vidi da se ti isti boje da ih ne prokaže, ali ona će u sudnici, kada za to dođe vrijeme, reći sve kako je i kako je funkcioniralo”, priča nadalje naša sugovornica te potvrđuje kako u onome što javnost čita o istragama nedostaje još podosta imena, a uz to je i sama Rimac stekla dojam kako je USKOK neka imena prikrio.

Njezina je strategija obrane zasad šutnja, ona trenutno nema namjeru nikoga optuživati, ali se evidentno ima namjeru boriti.

“Rekla je da su joj u USKOK-u nudili nagodbu, spominjala je nekakvih pet godina, ali njoj je to neprihvatljivo jer tvrdi da su drugi radili i veća djela za koja nikada nisu bili optuživani, kaže i da cijeli HDZ funkcionira na zapošljavanju po babi i stričevima, a da njoj sude zbog zapošljavanja sestre i za to traže godinu dana zatvora”, ogorčeno govori prijateljica bivše državne tajnice koja nagodbu odbija prihvatiti – umjesto toga želi u sudnicu u kojoj bi mogla demantirati i istražitelje i medijske napise.

Naime, kako tvrdi naša sugovornica, Rimac osobno nikada nije kontaktirala s premijerovom suradnicom Tenom Mišetić, s kojom je u kontaktu bila Ružica Njavro iz Ministarstva poljoprivrede u vezi s uredbom kojom se u zakupu zemljišta trebalo pogodovati poduzetnicima Sladiću i Ravliću. “Moguće je da Plenković ne brani Mišetić, nego ministricu Mariju Vučković, Josipa s Tenom nema nikakav odnos ni kontakt, tako da na nju neće ići, ali je Vučković njoj bila prijateljica, dolazila joj je u kuću, kao i njezina tajnica iz Dubrovnika”, govori prijateljica Josipe Rimac. Ministrica Vučković, doduše, prijateljstvo s Rimac nikada nije ni demantirala, ali se zato odmah ogradila od svih nezakonitih radnji koje se Rimac stavljaju na teret. Iako je nekoć imala puno prijateljica i prijatelja, Rimac je danas uglavnom prepuštena sama sebi.









Nema nagodbe

“Ima samo par prijatelja koji dođu do nje i tog tipa s kojim je u vezi, meni se on ne sviđa, djeluje kao nekakav špijun”, komentira prijateljica te tvrdi da ni medijske tvrdnje o tome da se Žalac nagodila nisu točne.

“Ona se nije nagodila, njih su dvije ostale u korektnim odnosima i Josipa se pita tko i zašto u medije pušta pogrešne teze. Za Žalac kaže da se sigurno nije nagodila i da se čuju ponekad, nije se nagodila ni Ružica Njavro, ali se nagodilo svih 15 djelatnika Ministarstva pravosuđa i uprave koji su imali veze s državnim ispitima“, otkriva naša sugovornica te tvrdi da su se spomenuti djelatnici nagodili s ciljem da se izvuku od kaznenog progona, suspenzija i otkaza.

Svi oni koji su se nagodili odgovornost su očekivano prebacili na Rimac, koja po svemu sudeći ispada žena posebnih moći s obzirom na to da je kao državna tajnica na svim stranama štancala afere za koje nitko od njezinih nadređenih nije znao.









“U konačnici je samo ona kriva, za te ispite USKOK traži dvije godine, za ta zemljišta i pogodovanja će vjerojatno tražiti šest godina, a za Vjetropark deset, u nagodbi su za sve ponudili pet”, konstatira naša sugovornica te zaključuje kako će njezina prijateljica Josipa Rimac proći i gore nego što je prošao bivši premijer Ivo Sanader. Teški dani su iza nje, a još teži ispred nje, no ako je doista bila sposobna umrežiti se u aferašku skupinu, onda nema sumnje da će biti sposobna braniti se na suđenju koje bi moglo prerasti u jedan od najpraćenijih i najatraktivnijih procesa u povijesti države.