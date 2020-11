JOSIPA LISAC ODLUČILA PROGOVORITI: Evo zašto sam tako pjevala himnu! Poruka svima koji su je mrzili!

Naša legendarna pjevačica Josipa Lisac rijetko kada istupa u javnosti, pa tako zapravo nije bilo poznato niti što misli o kritikama na njenu izvedbu himne na inauguraciji predsjednika Zorana Milanovića. Sada je konačno progovorila i za Večernji list otkrila između ostalog i što misli o burnim reakcijama koje su uslijedile nakon njene izvedbe u kojoj je himnu otpjevala izvan uobičajenog formata.

Kazala je kako je himnu željela otpjevati na način na koji je do sada nismo čuli. “Čemu ponavljati nešto što smo već čuli”, rekla je Josipa i nadodala kako joj ni na kraj pameti nije bilo da će njena izvedba izazvati tako snažne napade

“Nikad nisam izazivala, bila sam iskrena, željela sam najbolje, drukčije. Uvijek sam mislila, “ako si ti napravio tako, nema smisla da i ja radim isto”. Uvijek se zapravo boriš sa samim sobom. I to je kod kreativnih ljudi najvažnije, reći “mogu i bolje, drukčije”, objasnila je slavna pjevačica poručivši kako ju je strašno začudilo kako su ljudi reagirali i da tako angažiranu mržnju već dugo nije doživjela. “Zar ne živimo u slobodnoj zemlji”, zapitala se Josipa.

“Imam osjećaj da je naša himna, kad se izvodi, svima bauk. Kao da se bojiš izvoditi himnu. Pa to je tvoja himna, ti zapravo i trebaš u svom punom, slobodnom izričaju to izvesti. Sad, hoće li se nekome svidjeti, to je druga priča. Ali, himna zapravo jako lijepo zvuči uz simfonijski orkestar i zbor, tako je najčešće i izvode. Ali ja sam solistica, ne mogu zvučati kao zbor. Moram napraviti nešto drukčije. Pa zašto se to ne može shvatiti i razumjeti? Ja sve svoje pjesme izvodim s visokim poštovanjem, nema top-liste na kojoj je neka pjesma manje važna. Isto tako i himnu, s visokom profesionalnošću i čestitošću smo se prihvatili zadatka. I Zvjezdan i ja svečano smo se odnosili prema tome. Na kraju priče, sva ta euforija je bila kontraproduktivna, napravila je fantastičan PR i reklamu. Kome? Ne meni, našoj himni. Nikada se o našoj himni nije pričalo. Ona se izvodila tako da je prije završila nego što je počela. I nikada nitko to nije niti analizirao, a kamoli polemizirao. Sad se dogodilo nešto dobro, odlično. Himna je prekrasna pjesma. Predsjedniku Milanoviću sam, kad smo se upoznali, rekla da bih ja to izvela na svoj način, a on je rekao “ja to i želim”. Rekla sam mu da sam pozvala sjajnog pijanista Zvjezdana Ružića i da ćemo unijeti malo više glazbe u izvedbu himne, a on je dodao i rekao “pa naša himna je nježna”, nakon čega sam dobila dojam da je jako senzibilan, da osjeća i sluša”, ispričala je Josipa Lisac za Večernji list.