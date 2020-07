JOSIP ŠABIĆ: ‘Na ovogodišnjoj državnoj maturi nije bilo obrazovnog sadržaja iz drugog polugodišta četvrtog razreda. To je pomoglo maturantima’

Na ovogodišnjoj državnoj maturi zabilježeno je značajno smanjenje broja padova na ispitu. Protekle godine je bilo više od tisuća padova gimnazijalaca na državnoj maturi dok se ove godine to značajno smanjilo za 60 posto na nešto više od 400 nepoloženih ispita.

Čemu se mogu zahvaliti takvi dobri rezultati za portal Dnevno upitali smo Josipa Šabića sa zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja.

“Rezultati ovogodišnje mature su dobri i ima nešto manji broj padova nego proteklih godina. Pritom se mora uzeti u obzir da je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja uzeo u obzir da učenici nisu imali nastavu za vrijeme drugog polugodišta četvrtog razreda, odnosno bila je online nastava, i ti obrazovni sadržaji nisu ispitivani u ispitima mature. To je važno napomenuti u interpretaciji rezultata s ovogodišnje mature”, rekao je Šabić.

Dodao je kako smatra da je ta odluka NCVV-a bila ispravna i da su jednim dijelom zbog toga ostvareni dobri ovogodišnji rezultati državne mature, barem što se tiče obveznih predmeta – hrvatskog i stranih jezika te matematike.

Učenici iskazuju interes za strane jezike

Visoke rezultate od 65 do 75 bodova na maturi na polaganju testova stranih jezika, Šabić je prokomentirao činjenicom da su i proteklih godina maturanti dosta dobre rezultate postizali na ispitima iz stranih jezika. “To iskazuje njihov interes za strane jezike. Takav obrazac je bio i proteklih godina i nije neki specifikum ovogodišnjih rezultata”, istaknuo je Šabić.

Na naš upit o tome kako je moglo doći do prepisivanja na državnoj maturi pri čemu smo izdvojili primjer prepisivanja u gospićkoj gimnaziji te prepisivanje eseja u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, Šabić nije htio komentirati jer kako je rekao “nema uvid u sve informacije koje su potrebne da bi to mogao komentirati i s te strane to ne bi bilo fer od njega”.

No, općenito govoreći, naglasio je, da ono što mu se čini kao mehanizam koji bi mogao pomoći pri transparentnosti i manjim mogućnostima varanja na ispitima mature je da bi nastavnici koji čuvaju maturante prilikom pisanja državne mature trebali biti iz različitih srednjih škola, a ne iz vlastite škole.

“Još uvijek mi nije jasno zašto se to tako ne provodi”, upitao se Šabić.

Osvrnuo se i na kaznene mjere, predviđene za kršenje ispitnih pravila, Šabić je naglasio kako one sada variraju od opomene do najstrože mjere poništavanja svih rezultata na ispitnom roku koji je učenik postigao.

“Te su mjere u skladu s mjerama u nekim drugim državama, primjerice s onima u Velikoj Britaniji. Naime, u toj su zemlji gotovo identične kaznene mjere kao i u Hrvatskoj. To mi se čini fer i korektno. Učenici koji varaju na takvim ispitima riskiraju da ne mogu upisati studij na ljetnom roku”, zaključio je Šabić.