Josip istukao Vladu zbog kape HOS-a: ‘Uhvatio me za vrat i prijetio da će me ubiti’

Autor: Dnevno.hr

Dvojica dobrih prijatelja Josip i Vlado završili su u sudnici jer su se posvadili oko HOS-ove kape. Da, dobro ste pročitali.

Do kaosa je, kako lijepo piše u optužnici, došlo u veljači ove godine u Sisku nakon što je Vlado na Facebooku objavio fotografiju na kojoj pozira s kapom s oznakom HOS-a.

Josipu se to nije svidjelo pa je umjesto "lajka" napisao prijatelju da "nije bio sudionik rata" pa "nije zaslužio nositi takva obilježja", a Vlado mu je onda počeo slati poruke.





“Nakon prepirke s Vladom na Facebooku, Josip je došao do njegove obiteljske kuće te ga uhvatio rukom za vrat i u cilju da ga ustraši obratio mu se riječima: ‘Ubit ću te, šta je, ja se ne bojim policije i pred njima ću te ubiti’”, navode se detalji bizarnog sukoba u optužnici koju posjeduje Danica.

Vlado je nekako uspio izgurati ljutitog prijatelja iz kuće, no Josip nije odustajao. Krenuo je lupati po vratima i tražio ga da tražio da izađe van da ga ubije, što je kod Vlade izazvalo ozbiljan strah za njegov život.

‘Dobit ćeš plesku’

U svoju obranu Josip je rekao da je samo htio popričati s Vladom o kapi HOS-a, a na sudu je otkrio kako se poznaju godinama te da su se često viđali.

"Točno je da smo se verbalno sukobili i da sam gurnuo na zid, ali ga nisam udario i ne znam kako je Vlado mogao zadobiti ozljede. Nije točno da sam mu prijetio, samo sam mu rekao da će dobiti 'plesku' i da ću ga uloviti", tvrdi Josip.









“Uhvatio me desnom rukom za vrat, a lijevom rukom me htio udariti, ali sam ga spriječio. Nakon toga me je odgurnuo na plakar za vješanje odjeće. Uhvatio sam Josipa za prsa i ruku da me ne udari, a on me cijelo vrijeme držao za vrat i psovao mi.

Uspio sam ga izbaciti iz kuće, a on je sve do dolaska policije stajao na dvorištu i vikao, psovao, tražio da izađem van da me ubije te lupao po ulaznim vratima pokušavajući ući u kuću”, rekao je Vlado.

Bio pod ‘gasom’

Policija je kasnije utvrdila da je Josip bio pijan te mu je te večeri utvrđena koncentracija alkohola od 0,85 promila. Vlado je pak u kaosu zadobio lakše tjelesne ozljede.









Tužitelji sada za Josipa traže osam mjeseci uvjetnog zatvora zbog prijetnji smrću i produženje mjere zabrane približavanja i uznemiravanja Vlade, doznaje Danica.