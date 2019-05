Još malo i nadmašit ćemo najkišovitiji svibanj, onaj iz davne 1954.

Autor: Dnevno/Dr. K.

Najhladniji svibanj u posljednjih tridesetak godina i treći najhladniji u posljednjih 70 godina. Samo dva puta dosad srednja dnevna svibanjska temperatura bila je u Zagrebu niža nego ove godine. Niža od 20 °C posljednji je put bila davne 1991. godine. Meteorologinja RTL-a Dunja Mazzocco Drvar otkrila je kad bi se vrijeme trebalo smiriti.

Uz to, postoji mogućnost da nadmaši čak i dosad najkišovitiji svibanj 1954. i postane i najkišovitiji mjesec u godini. Za to bi do petka trebalo pasti još četrdesetak litara što nije nemoguće.

Sutra ćemo najvjerojatnije dobiti 20 do 30 mm, prekosutra još 10 do 20, a poneki pljusak mogao bi se zalomiti i u petak.

I u Splitu će srednja maksimalna temperatura najvjerojatnije ostati ispod 20 °C što je također usporedivo s istom 1991. godinom. Slabi smo i sa suncem, imali smo u ovom divnom proljetnom mjesecu jedva šezdesetak posto prosječnog osunčavanja, pa ne čudi činjenica da nam se koža još nije uspjela naviknuti na ovogodišnje sunce.

Sve u svemu, i na moru i na kopnu imamo svibanj s karakteristikama ranoga proljeća, takav od kakvih smo se već odviknuli. Velike količine kiše i osjetno niže temperature i zemlje i mora imat će utjecaja i na ljetno vrijeme, piše RTL.