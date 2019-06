JOŠ JEDNA DUŽNOSNICA LOVI EU POZICIJU Sve je spremno za rekonstrukciju vlade

Autor: A. A.

Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio je optimizam u pogledu mogućnosti da ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić uskoro bude izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe.

“Nadam se dobrome, ali teško je biti sto posto siguran”, rekao je novinarima Plenković koji je u Bruxellesu sudjelovao na summitu EU-a.

Sljedeći tjedan u Vijeću Europe na rasporedu je tajno glasovanje kojim se bira novi glavni tajnik te organizacije. Kandidati su Marija Pejčinović Burić i belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynders.

Plenković je izrazio zadovoljstvo što je “trenutačni postav hrvatskih političara na glavnim poslovima u državi i u vanjskim poslovima vrlo kompetentan te da se nikad dosad nije dogodilo da na svim funkcijama budu tako snažni i kompetentni političari”.

Hrvatski premijer je odbio spekulirati tko bi mogao zamijeniti ministricu vanjskih poslova ako bude izabrana za glavnu tajnicu Vijeća Europe, ističući da za to ima vremena jer je stupanje na dužnost u Vijeću Europe predviđeno tek 15. listopada.

Ako aktualna ministrica vanjskih poslova bude izabrana za tu funkciju, onda hrvatskoj vladi sasvim sigurno slijedi rekonstrukcija. Uz zamjenu za Pejčinović Burić, Plenković bi se tako elegantno mogao riješiti još nekih ministara koji mu predstavljaju teret u vladi. To se u prvom redu odnosi na ministra zdravstva, Milana Kujundžića koji ne može zaustaviti pucanje zdravstvenog sustava, a kandidata ima i među ministrima koji “nisu znali” ispuniti imovinske kartice. To su ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministar državne imovine, Goran Marić te ministar uprave, Lovro Kuščević, koji je do grla u aferi Katastar. Hoće li ih premijer braniti do samoga kraja ili će podleći pritisku javnosti, zasad je teško prognozirati. Ministrica EU fondova, Gabrijela Žalac nikada nije ni maknuta s liste potencijalnih “bivših” zbog afere Mercedes, koja, unatoč njezinim željama, u javnosti nije zaboravljena.

No, vratimo se na početak. Iako mjesto tajnice Europskog vijeća svakako može laskati i Vladi RH na čelu s HDZ-om, samoj stranci, ali i osobno Pejčinović Burić, ipak je više pozornosti izazvala neslužbena informacija kako su među kandidatima za čelnu poziciju Europske komisije, dakle glavnog izvršnog tijela EU, hrvatska predsjednica Grabar Kitarović i premijer Andrej Plenković. I dok naš premijer ima još neke šanse za tu iznimno značajnu i utjecajnu funkciju, gotovo svi analitičari hrvatskoj predsjednici daju minimalne šanse. Naime, svrstavanjem Grabar Kitarović uz američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji sanja raspad EU, te njezina Inicijativa tri mora, koja spaja zemlje središnje i istočne Europe, gdje su mahom desne vlade i koje preziru politiku koju vode Njemačka i Francuska, udaljavaju je od te pozicije.

No, kako predsjednica jo uvijek nije istakla svoju kandidaturu za reizbor, mnogi sumnjaju da se ona nije i ne želi riješiti ambicija na vanjskopolitičkom planu.