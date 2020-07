JOŠ JEDNA AFERA U RAIFFEISEN BANCI: RBA faktoring trgovao Agrokorovim mjenicama bez pokrića uz znanje HNB-a?

Autor: D. Katalinić

Raiffeisen grupacija upetljana je u još jednu, puno težu nezakonitu radnju od pljačkanja svojih klijenata preko Raiffeisen leasinga tako što im je stalno povećavala rate otplate leasinga, kako je izvijestio Index.

U ovom, drugom slučaju u nezakonite radnje upleteno je drugo društvo iz Raiffeisen grupacije – Raiffeisen faktoring, koje se bavi naplatom nedospjelih potraživanja. To je društvo, naime, poslovalo s mjenicama bez pokrića i to na način da je takve mjenice Agrokor godinama izdavao odabranim dobavljačima koji su ih diskontno prodavali društvima za faktoring, no Agrokoru istodobno nisu isporučivali robu, što je po zakonu kažnjivo – a tako dobiven novac dobavljači su prosljeđivali koncernu Agrokor. Na taj način se odvijalo paralelno financiranje ovoga koncerna jer im krediti od strane domaćih banaka nisu bili dostupni zbog restrikcija na odobravanje kredita bankama od strane HNB-a.

Na sve to godinama upozorava bivši saborski zastupnik i profesor monetarne politike sa zagrebačkog Ekonomskog fakulteta dr. Ivan Lovrinović koji je trećeg ožujka u pismu o svemu izvijestio Vladu i premijera Andreja Plenkovića, no do danas mu nije odgovoreno.

„Ključno je pitanje zašto Plenković šuti, nije ništa poduzimao protiv Raiffeisen faktoringa i pitanje je zašto nije pokrenuo tužbu. Šutnjom je davao signal da se u Hrvatskoj može raditi što banke hoće“, navodi Lovrinović.

Ne samo da je Raiffeisen faktoring s mjenicama bez pokrića poslovao nezakonito i time oštetio državni proračun, nego je Raiffeisen banka stvorila vlastiti paralelni sustav financiranja kako bi zaobišla restrikcije centralne banke i Agrokoru omogućila pristup financiranju jer zbog restrikcija HNB-a krediti banaka Agrokoru nisu bili dostupni, objašnjava Lovrinović.

Kao dokaz da su banke otvarale faktoring društva s namjerom da zaobiđu restrikcije HNB-a koje su se odnosile na kreditiranje poduzeća, Lovrinović je u pismu Plenkoviću naveo obujam porasta diskontiranja mjenica koje su dobavljači prodavali faktoring društvima, citiravši Godišnje izvješće Hanfe za 2016. godinu, strana 126:

„Tako su na kraju 2011.g. sva faktoring društva diskontirala mjenica u ukupnom iznosu 3,65 milijardi kuna. Već krajem 2012. g. taj iznos je narastao na 6,9 milijardi kuna da bi na kraju 2016. g. dosegnuo 15,5 milijardi kuna. Od svih poslova krajem 2016. g. faktoring društva su ostvarila promet od 19,2 milijarde kuna, a samo na otkup mjenica odnosilo se 15,4 milijarde kuna, odnosno nevjerojatnih 80 posto. To znači da su se faktoring društva samo 20 posto bavila pravim poslovima koji su u toj branši uobičajen i da je dominantni dio njihove poslovne aktivnosti bio vezan na mjenice – i to bez pokrića iz sustava Agrokor.“

Iz ovih službenih podataka koje objavljuje HANFA jasno se može zaključiti da određenim bankama nisu odgovarale restrikcije HNB-a glede kreditiranja, već su formirale nove pravne subjekte (faktoring društva) koja su u njihovom 100-postotnom vlasništvu, navodi Lovrinović u pismu i dodaje da je „spomenutim bankama bilo poznato da njihova faktoring društva otkupljuju mjenice bez pokrića pa su na taj način ugrožavale financijsku stabilnost čitavog gospodarstva i financijskog sustava RH“.

Lovrinović stoga Vladu i premijera upozorava da je „to bilo poznato i HANFI i Vijeću za financijsku stabilnost na čijem je čelu guverner HNB-a. To je moralo biti poznato i Vladi RH koja je zbog nezakonitog poslovanja mjenicama bez pokrića koje ugrožavaju financijsku stabilnost bila dužna pokrenuti postupak likvidacije spomenutih faktoring društava i nakon presude suda njihovu imovinu nacionalizirati i kanalizirati u državni proračun“. Od toga se ništa nije dogodilo.

A da je Vlada podnijela tužbu, napominje Lovrinović, sud je mogao donijeti privremene mjere zabrane poslovanje faktoring društava u vlasništvu banaka do pravomoćnosti presude (članak 622. Zakona o trgovačkim društvima), jer se ugrožavala financijska stabilnost kao opće dobro.

Lovrinović stoga podsjeća Plenkovića da je obvezan kao predsjednik Vlade građanima odgovoriti na postavljena pitanja kako bi hrvatska javnost bila potpunije informirana o svemu onome što se odnosilo na dugogodišnje transakcije mjenicama bez pokrića u kojima je vidljiv širok obujam nezakonitog djelovanja mnogih sudionika.

„Također Vas molim da odgovorite jeste li uopće znali za obvezu pokretanja spomenutog postupka i namjeravate li ga barem sada pokrenuti“, pitanje je koje je Lovrinović uputio Plenkoviću početkom ožujka i još nije dobio odgovor.

Lovrinović je zbog toga tužio Republiku Austriju Europskoj komisiji jer je svojim bankama u Hrvatskoj godinama dopuštala da rade nered, koriste dvostruki poslovni moral i podrivaju javni poredak, a Europskoj centralnoj banci je prijavio tri austrijske banke u Hrvatskoj zbog nezakonitog poslovanja i podrivanja financijske stabilnosti Republike Hrvatske.